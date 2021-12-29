GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un forvetine Luis Suarez! Brezilya'dan flaş iddia

Bu sezon Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçında Denizlispor'a yenilerek turnuvaya veda etti. Sarı kırmızılılarda bu sonuçların ardından transfer hareketliliği başladı. Forvet bölgesine önemli bir takviye yapmak isteyen Cimbom'un gündeminde Luiz Suarez var. İşte detaylar...

Brezilya'da Galatasaray'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre; Corinthians'ın kadrosuna katmak istediği Luiz Suarez'le Galatasaray da bir görüşme yaptı. Fotomaç'ın haberine göre; önceliğini Avrupa'da kalmaya veren Uruguaylı golcü eğer Türk ekibiyle anlaşamazsa Brezilya Ligi'ne gidecek. Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone ile arasında sorun olan yıldız oyuncunun devre arasında ayrılmak istediği belirtiliyor.

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