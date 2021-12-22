Spor yazarlarından Adana Demirspor - Galatasaray maçı sözleri!

12 VE 21 - SERKAN KORKMAZ

Yine golsüz berabere biten bir ilk yarı vardı ama bu kez son haftalardakine göre "bi' tık" daha iyi bir Galatasaray izlemiştik, doğrusunu söylemek gerekirse. Bekler ya maç sıklığından ya da form durumlarından dolayı değişmiş ve bu durum (ben dahil) hiç kimse tarafından yadırganmamıştı. Tıpkı Diagne ve Feghouli'nin yokluklarının yadırganmadığı gibi… İkinci yarıya hızlı giren Galatasaray Adana'da öne geçeceği hissini uyandırmaya başlamıştı ki kalesinde kendi futbolcusu Yunus Akgün'ün golünü gördü.