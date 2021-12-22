22 Aralık 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Spor yazarlarından Adana Demirspor - Galatasaray maçı sözleri!

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olarak kötü gidişata dur diyemedi. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde kaldı. İşte spor yazarlarının Adana Demirspor-Galatasaray maçı yazıları...

Spor yazarlarından Adana Demirspor - Galatasaray maçı sözleri!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.12.2021

G.SARAY YÜREKLER ACISI - ERMAN TOROĞLU

Futbolda bu iş böyledir. İki maç oynanıyor aynı anda. Galatasaray maçına fazla bakmıyorum sebebi basit. Çünkü Galatasaray'ın iddiası yok. Neredeyse düşme hattına inecek. Haliylen liderin maçına bakıyorsunuz. Orda da enteresan işler oldu. Güzel goller, ölümüne mücadele, güzel hareketler, ama kopuk kopuk.

Spor yazarlarından Adana Demirspor - Galatasaray maçı sözleri!

Galatasaray karşılaşmasına baktım arada. Hali yürekler acısı. Teknik kadrosu en başta Fatih, zaten hakemler diye diye takımı da bitirdiler. Futbolcular dedik ki "Nasıl olsa Fatih hoca dahil bizi kusurlu bulmuyor, biz iyiyiz hakemler kötü." İşte dün gece Adana Demirspor "Al sana hakemler" dedi. Galatasaray başkanı ve yönetimi teknik heyet konusunda herhalde bazı uygulamalara geçeceklerdir.

Spor yazarlarından Adana Demirspor - Galatasaray maçı sözleri!

12 VE 21 - SERKAN KORKMAZ

Yine golsüz berabere biten bir ilk yarı vardı ama bu kez son haftalardakine göre "bi' tık" daha iyi bir Galatasaray izlemiştik, doğrusunu söylemek gerekirse. Bekler ya maç sıklığından ya da form durumlarından dolayı değişmiş ve bu durum (ben dahil) hiç kimse tarafından yadırganmamıştı. Tıpkı Diagne ve Feghouli'nin yokluklarının yadırganmadığı gibi… İkinci yarıya hızlı giren Galatasaray Adana'da öne geçeceği hissini uyandırmaya başlamıştı ki kalesinde kendi futbolcusu Yunus Akgün'ün golünü gördü.

Spor yazarlarından Adana Demirspor - Galatasaray maçı sözleri!

Soruyorum; hoyratça Demirspor'a kiralanan Yunus, mevkisinde yer işgal eden ya da beğenilen hangi Galatasaraylı futbolcudan daha kötü (ilginçtir cümle bitti Yunus, muazzam bir gol daha attı)? Futbol, hayata dair o kadar çok ibretlik hikaye barındırıyor ki…

Spor yazarlarından Adana Demirspor - Galatasaray maçı sözleri!

Yunus'un dün akşamki unutulmaz performansı kariyerinde çoktandır hak ettiği çıkışı sağlayacak gibi duruyor. Galatasaray'da mevcut yönetim, teknik heyet ve oyuncu grubu için Mart ayındaki Avrupa maçlarına kadar "su kaynatmadan" ilerlemek artık çok ama çok zor.

Spor yazarlarından Adana Demirspor - Galatasaray maçı sözleri!

Oyuncu kalitesi kötü, oyun zayıf, hoca tribünde, yönetim eksile eksile yol alıyor… İvedilikle bu gidişata "dur" diyecek bir şeyler yapılmalı.
Fatih Terim gibi güçlü, deneyimli ve başarılı bir karakter bu ve benzeri durumlarda yapılacak ilk şeyin; özeleştiri olduğunu biliyordur, eminim. Avrupa sınavları hoş bir heyecan yaratsa da Mart ayına daha çok var.

Spor yazarlarından Adana Demirspor - Galatasaray maçı sözleri!

Puan cetveline bakıldığında Fatih Terim'in takımı lig sonuncusuna 12 puan (düşme hattına daha da yakın), lig liderine 21 puan uzaklıkta.
Hocanın, kendi memleketinde, kendi oyuncusunun attığı iki golle uğradığı bu yenilgi kariyerinin en kötü akşamlarından birini yaşattı.

Spor yazarlarından Adana Demirspor - Galatasaray maçı sözleri!

BİRAZ ÖZ ELEŞTİRİ - LEVENT TÜZEMEN

Yunus Akgün'ün oynadığı futbol ve attığı muhteşem goller Fatih Terim'in transfer mühendisliğinin iflas ettiğinin belgesidir. Galatasaray, Terim'le yaşadığı şampiyonluk dönemlerinde transferleri Faruk Süren, Ünal Aysal ve Dursun Özbek gibi başkanlar yapmıştır. Kadro mühendisliğinde "Papatya falı" açılmamalıdır.

Spor yazarlarından Adana Demirspor - Galatasaray maçı sözleri!

Terim bir hoca olarak, tanıdığı yeteneklerini bildiği 21 yaşındaki Yunus AkgünAdana Demirspor'a veriyor. Ardından "Ya tutarsa" anlayışıyla Keçiören'den 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı 1.5 milyon Euro bonservis verip alıyor.
O Yunus Adana'yı zirveye taşıyor ve Galatasaray'a jenerik olacak goller atıyor. Bal yapmayan Barış kadroda bile yer bulamıyor.

Spor yazarlarından Adana Demirspor - Galatasaray maçı sözleri!

Terim'in yere göğe sığdıramadığı Morutan el freniyle oynuyor ve kaleye üç şut atıyor birini bile isabet ettiremiyor. Morutan öyle torpilli ki; yenilen ikinci golden sonra oyundan alınıyor. Rumenler'in transferinde etkileri olduğu söylenen Hagi ile Popescu acaba bu Morutan'ı ve Cicaldau'yu transfer ederler mi? Bir frikik vuruşu bile kaleyi tutmayan Cicaldau ile Morutan berbat bir kadro mühendisliği sonrasında Galatasaray'a atılmış pahalı bir kazıktır.

Spor yazarlarından Adana Demirspor - Galatasaray maçı sözleri!

Yıllarca "Sol bek oynamaz" dediğim Ömer Bayram Adana ataklarında koridor oluyor.
Terim öfkelendiği için Aanholt kulübede oturuyor. Gençleştirilmiş Galatasaray sahada kadro değişikliği yüzünden "Beceriksizler" ve "Acemiler" görüntüsünü veriyor.
Başakşehir'e harika kafa golü atan Mustafa gol yollarında bir golcüye yakışmayan fırsatları kaçırıyor.

Spor yazarlarından Adana Demirspor - Galatasaray maçı sözleri!

Galatasaray'ın 4 milyon doları varsa bunu rakip kale önünde duvar bile olamayan pas kalitesi sınırlı Mustafa'ya harcamamalıdır.
Adana'daki yenilgi bu kez hakeme bağlanamaz. Ama yenilgiye neden olanlar bence çuvaldızı artık kendilerine batırmalıdır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Oğulcan’ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı! Oğulcan'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı!
Yunus Akgün A Spor’a açıkladı! G.Saray’a dönecek mi? Yunus Akgün A Spor'a açıkladı! G.Saray'a dönecek mi?
Selçuk İnan’dan transfer sinyali! Selçuk İnan'dan transfer sinyali!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör