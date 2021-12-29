GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan stoper harekatı! Marcao ayrılırsa hedef Tomas Ribeiro
Devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerler UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmak isteyen ve ligde de üst sıralara tırmanmak isteyen Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao'ya Roma ve Napoli'nin talip olması üzerine Cimbom, bu bölge için arayışlara geçti. Aslan, Belenenses forması giyen Tomas Ribeiro'yu transfer listesine ekledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Fatih Terim, Avrupa Ligi'ni düşünerek devre arasında takıma takviye yapmak istiyor. Çalışmalar başladı ama transfer yapılması için en azından ideal 11'den bir isimle yolların ayrılması gerekiyor. Buna en yakın isim şu an için Marcao olarak öne çıkmış durumda... Terim ondan vazgeçtiği için değil. Ciddi ve yüksek tekliflerin geldiği tek isim olduğu için... Şimdiye kadar Roma ve Napoli'nin Brezilyalı yıldızla bir ilgisi var. Resmi teklifler beklenirken 15 milyon Euro ve üzerinde bir öneri gelirse Marcao gönderilecek. Fotomaç'ın haberine göre; başarılı oyuncunun alternatifi de hazır... Sezon başında da ilgi gösterilen Belenenses'in 22 yaşındaki sol stoperi Tomas Ribeiro...
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