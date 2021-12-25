Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?
Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, Antalyaspor'u konuk edecek. Aslan, Nuri Şahin ile çıkışa geçen Antalyaspor'u devirerek galibiyeti hatırlamak istiyor. Sarı kırmızılı ekip 7 maçtır galip gelemiyor. Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Alexandru Cicaldau ve Taylan Antalyalı müsabakada forma giyemeyecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Galatasaray ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?
GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Antalyaspor maçı 25 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.
GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
GALATASARAY: Fatih, Oğulcan, Marcao, Nelsson, V. Aanholt, Berkan, E. Kılınç, Feghouli, Kerem, Morutan, Mohamed.
ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Amilton, Fredy, Güray, Ghacha, Doğukan, Mukairu.
FATİH TERİM'İN CEZASI BİTECEK
Cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlayacak. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kaldı. Takımının başında yer alamayacak tecrübeli teknik adam, cezasını tamamlamış olacak. Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek. Terim, 20. haftadaki GZT Giresunspor müsabakasıyla sahalara dönecek.
GALATASARAY'DA 6 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmada 6 futbolcusundan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle yararlanamayacak. Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. Galatasaray'da sarı kart cezalıları Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı da sahaya çıkamayacak.
BEŞ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
GALİBİYETİ UNUTTU
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 7 karşılaşmada 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 5 gol atabilen Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı.
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