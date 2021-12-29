GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den takıma büyük neşter! 10 futbolcu...
Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda elenen Galatasaray, buna karşın UEFA Avrupa Ligi gruplarını namağlup lider bitirdi ve son 16'ya kaldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalara hız verilirken, 10 futbolcunun takımdan ayrılabileceği iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Fatih Terim'in yardımcısı Selçuk İnan "Hocamızla da konuştuk. Gelişerek olmuyorsa, değişerek olacak" diyerek devre arasında Galatasaray'da Ocak ayında ciddi bir değişim olacağının mesajını verdi. Taraftarın merakı kimlerin geleceği...
Ancak gelecek oyuncular için yer açılması da büyük önem taşıyor. Bu nedenle yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş ile kafa kafaya veren teknik direktör Fatih Terim, ilk yarının Z raporunu çıkardı ve gidecek oyuncuları kabataslak da olsa belirledi.
İşte Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'da koltuğu sallantıda olan isimler:
MORUTAN
Üzerınde en fazla tartışma yaşanan oyuncu... Beklentileri şimdilik karşılayamadı. Bu yüzden Ocak'ta kiralanması gündemde...
LUYINDAMA
Sözleşmesi kendisine 8 milyon Euro bonservis bedeli ödendiği için uzatıldı. Ancak Nelsson ya da Marcao'yu geçme ihtimali görülmüyor. Satılacak, olmazsa kiralanacak.
OĞULCAN
Rizespor'la Galatasaray'ın arasını açtı. Ancak hayal kırıklığı yarattı. Kendisi için ödenen 1.2 milyon euro'luk bonservis bedeli de cabası oldu. Son olarak sağ bekte denendi ama yine beklentileri karşılamadı.
VAN AANHOLT
Bile bile lades denilen oyuncu oldu. Premier Lig'de hayal kırıklığı yaratarak geldi. Şimdi yerine sol bek aranıyor. Umulan Muriqi ile takas edilmesi.
YEDLIN
Van Aanholt gibi beklentileri karşılayamadı. Sezon başında da gönderilmek istendi. Ancak olmadı. Umut Ocak'ta gönderilmesi...
BABEL
Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray'daki son dönemi. Eğer Ocak'ta talip çıkarsa gönderilecek.
FEGHOULI
Babel gibi Galatasaray'daki son dönemi. Geçen sezonların aksine biraz tepki vermeye başladı. Kalmak istiyor ancak talip çıkarsa hemen gönderilecek.
AYTAÇ
Geçen sezonun daha ortalarında Galatasaray'a geleceği belliydi. Ancak bir türlü bekleneni veremedi.
ASSUNÇAO
Gideceği kesin olan tek oyuncu. Zaten neden geldiği, nasıl transfer edildiği, kimin kefil olduğu bir türlü anlaşılamadı.
FATİH
Bu sezon İsmail Çipe'nin de gerisinde kaldı. Sezon başında da gönderilmek istendi.
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