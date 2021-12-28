28 Aralık 2021, Salı

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mısır basını yazdı! Galatasaray Hamdi Fathi'nin peşinde

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, gündemine Hamdi Fathi'yi aldı. Mısır basınında yer alan habere göre, Cimbom, Hamdi Fathi için temaslara başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mısır basını yazdı! Galatasaray Hamdi Fathi’nin peşinde
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda bir orta saha takviyesi yapmak istediği bilinirken, gündemine yeni bir ismi aldığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mısır basını yazdı! Galatasaray Hamdi Fathi’nin peşinde

Fotomac.com.tr'nin Mısır basınından derlediği habere göre, daha önce Aliou Dieng için girişimlerde bulunan Galatasaray'ın, Al Ahly'in 8 milyon euro bonservis talebinde bulunmasından dolayı bu operasyonu rafa kaldırdığı aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mısır basını yazdı! Galatasaray Hamdi Fathi’nin peşinde

G.SARAY TRANSFER ROTASINI ONA ÇEVİRDİ
Aliou Dieng isminden vazgeçen Galatasaray'ın, bu kez rotasını bir başka isme çevirdiği ve bu ismin Hamdi Fathi olduğu kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mısır basını yazdı! Galatasaray Hamdi Fathi’nin peşinde

TAKIMININ DİNAMOSU
Öte yandan Hamdi Fathi için haberde övgü dolu sözler kullanılırken, takımının şu anda dinamosu olduğu ve teknik direktör Pitso Mosimane'nin vazgeçilmezleri arasında yer aldığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mısır basını yazdı! Galatasaray Hamdi Fathi’nin peşinde

OYUNCU AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR
Bununla beraber Hamdi Fathi'nin, kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı ve bu sebeple Galatasaray'a transferini istediği aktarıldı. Şu anda topun Al Ahly yönetiminde olduğu da detaylarda yer aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mısır basını yazdı! Galatasaray Hamdi Fathi’nin peşinde

Ön libero mevkiinde forma giyen Hamdi Fathi bu sezon toplamda 9 gol 2 asistle oynadı.

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