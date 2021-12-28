GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mısır basını yazdı! Galatasaray Hamdi Fathi'nin peşinde
Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, gündemine Hamdi Fathi'yi aldı. Mısır basınında yer alan habere göre, Cimbom, Hamdi Fathi için temaslara başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın ara transfer sezonunda bir orta saha takviyesi yapmak istediği bilinirken, gündemine yeni bir ismi aldığı ifade edildi.
Fotomac.com.tr'nin Mısır basınından derlediği habere göre, daha önce Aliou Dieng için girişimlerde bulunan Galatasaray'ın, Al Ahly'in 8 milyon euro bonservis talebinde bulunmasından dolayı bu operasyonu rafa kaldırdığı aktarıldı.
G.SARAY TRANSFER ROTASINI ONA ÇEVİRDİ
Aliou Dieng isminden vazgeçen Galatasaray'ın, bu kez rotasını bir başka isme çevirdiği ve bu ismin Hamdi Fathi olduğu kaydedildi.
TAKIMININ DİNAMOSU
Öte yandan Hamdi Fathi için haberde övgü dolu sözler kullanılırken, takımının şu anda dinamosu olduğu ve teknik direktör Pitso Mosimane'nin vazgeçilmezleri arasında yer aldığı ifade edildi.
OYUNCU AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR
Bununla beraber Hamdi Fathi'nin, kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı ve bu sebeple Galatasaray'a transferini istediği aktarıldı. Şu anda topun Al Ahly yönetiminde olduğu da detaylarda yer aldı.
Ön libero mevkiinde forma giyen Hamdi Fathi bu sezon toplamda 9 gol 2 asistle oynadı.
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