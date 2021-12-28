GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan stoper bombası! Carlos Salcedo İstanbul'a gelecek

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, devre arasında önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Özellikle savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, bir süredir gündeminde olan Carlos Salcedo'yu İstanbul'a getirmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, 28 yaşındaki defans oyuncusu için görüşmelerini sürdürüyor.

Avrupa'da oynamak isteyen başarılı stoper, kış transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın transfer etmek istediği oyuncular arasında yer alıyor.

GOAL'in haberine göre; Galatasaray ve Tigres arasındaki görüşmeler devam ederken 5 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde sarı kırmızılı ekip, Carlos Salcedo'yu İstanbul'a getirip sözleşme imzalamayı planlıyor.

Galatasaray'ın; Carlos Salcedo'ya olan ilgisinin farkında olan Tigres, oyuncusunu kaybetmek istemezken 28 yaşındaki stoperin 31 Aralık 2022'de bitecek sözleşmesini uzatmak için yeni bir teklif yapabilir.

Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'in ısrarla istediği oyunculardan birisi olan Carlos Salcedo transferinin, en kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

Ocak 2019'da Almanya'nın Frankfurt takımından Tigres'e transfer olan Carlos Salcedo, takımıyla 100 karşılaşmaya çıkarken 6 gol katkısında bulundu.

CARLOS SALCEDO KİMDİR?

Meksika doğumlu olan 28 yaşındaki Salcedo, futbola 2011 yılında ZBR Academy'de başladı.

Ardından ülkesinin takımlarından Tigres'in yolunu tutan başarılı stoper, daha sonra İtalya'nın Fiorentina ve Almanya'nın Frankfurt takımlarında da forma giydi.

Avrupa macerasının ardından ülkesine dönen Meksikalı futbolcu, Tigres formasıyla başarılı performans sergileyince yeniden Avrupa takımlarının dikkatini çekti.

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