Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan Adana Demirspor maçı öncesi konuştu! "Kimse bu durumu kabul etmiyor"

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılılarda yardımcı antrenör Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu. İşte İnan'ın sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, Adana Demirspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE SELÇUK İNAN'IN AÇIKLAMALARI:

"Bu durum, aslında bizim çok da alışık olduğumuz bir durum değil. Bugün, önemli bir takıma karşı oynayacağız. Çıkışta olan bir takım. Tabii zaafları üstüne çalıştık, biz de kendi eksikliklerimizi biliyoruz."

"Oyuncuların hafta içindeki form durumları, fiziksel durumları, hepsini göz önüne aldığımızda bir karar veriyoruz. Bugün de böyle bir karar aldık ve inşallah meyvesini toplarız."

"Toplantılar yaptık futbolcularla. Kimse bu durumu kabul etmiyor ama genç bir takımımız var. Henüz tecrübesiz bir takımımız var. Bunlar bahane değil ama çabuk toparlanmayı zorlaştırabiliyor bazen. Umarım bugün kazanan taraf biz oluruz ve bu durumdan çıkmış oluruz."

"Başakşehir maçı öncesinde kaza geçiren iki taraftarımız vardı. Yasin kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Toyanç kardeşimize de acil şifalar diliyorum."

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