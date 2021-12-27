GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu adım adım Avrupa'ya! Devleri peşine taktı
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, ilk devrenin son maçında Antalyaspor ağlarına müthiş bir gol kaydederken bir de asist yaptı. Avrupa'da da etkili bir performans gösteren 23 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılar adına 7 gol, 6 asist üreterek devreyi noktaladı. Genç oyuncu yükselen grafiği sonrası Lyon, Roma, Atalanta ve Sevilla gibi Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray formasıyla ışıl ışıl parlamaya devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre; Antalya maçında Feghouli'nin attığı golün asistini yapan genç futbolcu, yetinmedi bir de jeneriklik gol kaydetti.
Harry Potter sevinciyle 'Cimbom'un büyücüsü' olarak anılmaya başlayan Kerem, bu sezon Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.
Genç yıldız adayı, ayrıca Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Antalyaspor filelerine gönderdi. Bununla birlikte sezonun ilk bölümünde forvetlere inat, takımın (Avrupa dahil) en golcü (7) ismi olurken, 6 asistle bu alanda da liderliği kimseye bırakmadı. Galatasaray'ın sözleşmesini uzattığı yıldız futbolcu, şimdiden Lyon, Roma, Atalanta ve Sevilla ile anılmaya başladı.
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