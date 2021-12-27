27 Aralık 2021, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu adım adım Avrupa'ya! Devleri peşine taktı

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, ilk devrenin son maçında Antalyaspor ağlarına müthiş bir gol kaydederken bir de asist yaptı. Avrupa'da da etkili bir performans gösteren 23 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılar adına 7 gol, 6 asist üreterek devreyi noktaladı. Genç oyuncu yükselen grafiği sonrası Lyon, Roma, Atalanta ve Sevilla gibi Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu adım adım Avrupa’ya! Devleri peşine taktı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.12.2021

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray formasıyla ışıl ışıl parlamaya devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre; Antalya maçında Feghouli'nin attığı golün asistini yapan genç futbolcu, yetinmedi bir de jeneriklik gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu adım adım Avrupa’ya! Devleri peşine taktı

Harry Potter sevinciyle 'Cimbom'un büyücüsü' olarak anılmaya başlayan Kerem, bu sezon Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu adım adım Avrupa’ya! Devleri peşine taktı

Genç yıldız adayı, ayrıca Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Antalyaspor filelerine gönderdi. Bununla birlikte sezonun ilk bölümünde forvetlere inat, takımın (Avrupa dahil) en golcü (7) ismi olurken, 6 asistle bu alanda da liderliği kimseye bırakmadı. Galatasaray'ın sözleşmesini uzattığı yıldız futbolcu, şimdiden Lyon, Roma, Atalanta ve Sevilla ile anılmaya başladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
İşte G.Saray’ın santrfor adayları! İşte G.Saray'ın santrfor adayları!
Kerem’in sırrı ortaya çıktı! Yükselişinin nedeni... Kerem'in sırrı ortaya çıktı! Yükselişinin nedeni...
G.Saray’a sevindiren haber! Takımla çalışmalara başladı... G.Saray'a sevindiren haber! Takımla çalışmalara başladı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör