27 Aralık 2021, Pazartesi

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İşte Galatasaray'ın santrfor adayları!

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında evinde Antalyaspor'u 2-0 ile geçerek ve ilk yarıyı galibiyetle kapattı. Sarı kırmızılılarda gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Afrika Kupası'na gidecek oyuncular sebebiyle forvet bölgesinde sıkıntı yaşayacak olan Cimbom, 3 ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İşte Galatasaray’ın santrfor adayları!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Galatasaray, Antalyaspor galibiyetiyle üzerindeki kara bulutları dağıttı. Rakibini Nef Stadı'nda Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriye 2-0 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 7 maç sonra galibiyetle tanıştı ve devreyi biraz olsun moralli kapattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İşte Galatasaray’ın santrfor adayları!

Galatasaray'da şimdi gözler transfere çevrilirken özellikle forvet hattı teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Kalçasından kırık tespit edilen Mbaye Diagne'nin sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor. Satın alma opsiyonu kullanılan ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Mostafa Mohamed ise Afrika Uluslar Kupası'na katılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İşte Galatasaray’ın santrfor adayları!

LUYINDAMA KİRALANACAK

Mısır 9 Ocak-6 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda finali görürse, ligdeki Giresun, Hatay, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Alanya maçlarını kaçıracak. Fotomaç'ın haberine göre, bitiricilik sorunu olan Halil Dervişoğlu'na güvenmeyen teknik heyet, Ocak ayı için forvet takviyesi istedi. Hertha Berlin'den Piatek, Lazio'da oynamayan Vedat ve Çin'de sözleşmesi biten Bakambu'nun mali şartları sarı-kırmızılı kulüp tarafından araştırılıyor. Kontenjanı dolu olan Galatasaray golcü transferine yer açmak için Luyindama'yı kiralık göndermeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İşte Galatasaray’ın santrfor adayları!

İKNA ETMEK ZOR OLACAK

2018 yılında Villarreal'den BJ Guoan'a giden Cedric Bakambu'nun sözleşmesi 31 Aralık itibarıyla sona erecek. Bu sezon 13 maçta 5 gol atan, 1 de asist yapan 30 yaşındaki Kongolu golcü için birçok takımla anılıyor. Bu nedenle bonservisi elinde olan futboluyu ikna etmek kolay olmayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İşte Galatasaray’ın santrfor adayları!

KİRALIK GELECEK

Milan'dan 24 milyon euro'ya Hertha Berlin'e transfer olan Krzysztof Piatek bu sezon Bundesliga'da fazla forma şansı bulamadı. Polonyalı futbolcu, 9 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik katkı yapıldı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun yarım sezon kiralanması planlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İşte Galatasaray’ın santrfor adayları!

LAZIO'DAN ONAY ÇIKTI

Fenerbahçe'den Lazio'ya giden Vedat Muriqi için işler yolunda gitmiyor. Bu sezon 11 maçta sadece 1 asist üretebildi. İtalyanlar, Kosovalı golcüyü kiralamaya sıcak bakıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Muriqi ile Galatasaray arasında bir görüşme yapılması sürpriz olmaz.

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