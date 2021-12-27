GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İşte Galatasaray’ın santrfor adayları!

LUYINDAMA KİRALANACAK

Mısır 9 Ocak-6 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda finali görürse, ligdeki Giresun, Hatay, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Alanya maçlarını kaçıracak. Fotomaç'ın haberine göre, bitiricilik sorunu olan Halil Dervişoğlu'na güvenmeyen teknik heyet, Ocak ayı için forvet takviyesi istedi. Hertha Berlin'den Piatek, Lazio'da oynamayan Vedat ve Çin'de sözleşmesi biten Bakambu'nun mali şartları sarı-kırmızılı kulüp tarafından araştırılıyor. Kontenjanı dolu olan Galatasaray golcü transferine yer açmak için Luyindama'yı kiralık göndermeyi planlıyor.