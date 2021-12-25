Aslan galibiyetle kapatmak istiyor! İşte Galatasaray Antalyaspor maçı muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'de son 7 maçtan galibiyetle ayrılamayan Galatasaray, ligin ilk yarısının son maçında Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım rakibini yenip kötü gidişata ara öncesi 'dur' demek istiyor. Akdeniz temsilcisi ise 2 maçlık galibiyet hasretini dindirme peşinde... İşte Galatasaray-Antalyaspor maçı muhtemel 11'leri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de beklentilerin çok altında bir sezon geçiren Galatasaray, ilk yarının son haftasında bugün Antalyaspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.
6 FUTBOLCUSU YOK
Ligde 7 maçtır kazanamayan, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Aslan, alacağı galibiyetle en azından 2021'i ligde galibiyetle bitirmek istiyor. Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, bugünkü karşılaşmada 6 futbolcusundan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle yararlanamayacak. Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne forma giyemeyecek. Sarı kart cezalıları Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı da sahaya çıkamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Fatih, Oğulcan, Marcao, Nelsson, V. Aanholt, Berkan, E. Kılınç, Feghouli, Kerem, Morutan, Mohamed.
ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Amilton, Fredy, Güray, Ghacha, Doğukan, Mukairu. (Fotomaç)
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