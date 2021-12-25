25 Aralık 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Aslan galibiyetle kapatmak istiyor! İşte Galatasaray Antalyaspor maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'de son 7 maçtan galibiyetle ayrılamayan Galatasaray, ligin ilk yarısının son maçında Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım rakibini yenip kötü gidişata ara öncesi 'dur' demek istiyor. Akdeniz temsilcisi ise 2 maçlık galibiyet hasretini dindirme peşinde... İşte Galatasaray-Antalyaspor maçı muhtemel 11'leri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Aslan galibiyetle kapatmak istiyor! İşte Galatasaray Antalyaspor maçı muhtemel 11’leri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Süper Lig'de beklentilerin çok altında bir sezon geçiren Galatasaray, ilk yarının son haftasında bugün Antalyaspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.

Aslan galibiyetle kapatmak istiyor! İşte Galatasaray Antalyaspor maçı muhtemel 11’leri

6 FUTBOLCUSU YOK

Ligde 7 maçtır kazanamayan, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Aslan, alacağı galibiyetle en azından 2021'i ligde galibiyetle bitirmek istiyor. Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, bugünkü karşılaşmada 6 futbolcusundan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle yararlanamayacak. Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne forma giyemeyecek. Sarı kart cezalıları Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı da sahaya çıkamayacak.

Aslan galibiyetle kapatmak istiyor! İşte Galatasaray Antalyaspor maçı muhtemel 11’leri

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Fatih, Oğulcan, Marcao, Nelsson, V. Aanholt, Berkan, E. Kılınç, Feghouli, Kerem, Morutan, Mohamed.

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Amilton, Fredy, Güray, Ghacha, Doğukan, Mukairu. (Fotomaç)

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