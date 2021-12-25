Aslan galibiyetle kapatmak istiyor! İşte Galatasaray Antalyaspor maçı muhtemel 11’leri

Süper Lig'de beklentilerin çok altında bir sezon geçiren Galatasaray, ilk yarının son haftasında bugün Antalyaspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.



