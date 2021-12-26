26 Aralık 2021, Pazar

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GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'de mutlu son! İşte sözleşme süresi

Galatasaray'da 2020'nin devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Mostafa Mohamed'in geleceği merak edilirken, sarı-kırmızılılar Mısırlı yıldızın 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kullandı ve tapusunu aldı. İşte 23 yaşındaki santrforun sözleşme süresi ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed’de mutlu son! İşte sözleşme süresi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın kadrolu oyuncusu oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Zamalek'ten iki yıllığına kiraladığı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Mısır kulübüne de resmi yazıyla bu talep iletildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed’de mutlu son! İşte sözleşme süresi

Opsiyonu kullanmak için 1 Temmuz 2022'ye kadar zamanı olan Galatasaray, buna karşılık kurun da geri gelmesiyle harekete geçti ve işi bitirdi. Ödemenin ne zaman yapılacağıyla ilgili kısa süre içinde bir açıklama yapılması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed’de mutlu son! İşte sözleşme süresi

MAAŞINA DÜZELTME

Fotomaç'ın haberine göre; Öte yandan bu gelişmenin ardından 2 yıllığına kiralanan Mostafa Mohamed de yeni bir sözleşmeye imza attı. 23 yaşındaki futbolcunun menajeri, İstanbul'a geldi ve oyuncusunu 3 yıl daha Galatasaraylı yapan sözleşmeyi imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed’de mutlu son! İşte sözleşme süresi

Geçen sezon 400, bu sezon ise 725 bin dolar yıllık ücret alan Mohamed'in maaşında da düzeltmeye gidildiği öğrenildi. Öte yandan dün ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu, Antalya kalesini sık sık sıkıştırsa da bir türlü golü bulamadı.

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