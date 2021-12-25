25 Aralık 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında Kerem Aktürkoğlu'dan Harry Potter'lı gol sevinci!

Kerem gol sevincini açıkladı! İşte o sözler...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 Giriş Tarihi: 25.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçta Kerem Aktürkoğlu ceza sahasının dışından çok şık bir gol attı. Milli futbolcu bu golün ardından da Harry Potter temalı bir sevinç yaşadı. Genç oyuncu maçın ardından gol sevincine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray, NEF Stadı'nda Antalyaspor'u konuk etti ve maçtan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Maçta 1 gol 1 asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılılarda günün adamı oldu.

Kerem'in attığı gol sonrası yaptığı Harry Potter'lı sevinç gündem olurken, genç oyuncu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BENİ HARRY POTTER'A BENZETMEYE BAŞLADILAR"

Kerem yaptığı açıklamada, "Harry Potter benzetmesi başlattılar. Ben de Harry Potter'ı seviyorum, uzun zamandır bu gol sevincini düşünüyorduk. Bugüne kısmetmiş." dedi.

İŞTE O PAYLAŞIM

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Necati Ateş: Biz G.Saray’ız bıkmayız! Necati Ateş: Biz G.Saray'ız bıkmayız!
Kerem Aktürkoğlu lig kariyerinde bir ilki yaşadı Kerem Aktürkoğlu lig kariyerinde bir ilki yaşadı
Aktürkoğlu hakkında çarpıcı yorum! 15-20 milyon Euro’dan fazla... Aktürkoğlu hakkında çarpıcı yorum! "15-20 milyon Euro'dan fazla..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör