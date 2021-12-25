GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor maçında Kerem Aktürkoğlu'dan Harry Potter'lı gol sevinci!
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçta Kerem Aktürkoğlu ceza sahasının dışından çok şık bir gol attı. Milli futbolcu bu golün ardından da Harry Potter temalı bir sevinç yaşadı. Genç oyuncu maçın ardından gol sevincine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Galatasaray, NEF Stadı'nda Antalyaspor'u konuk etti ve maçtan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Maçta 1 gol 1 asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılılarda günün adamı oldu.
Kerem'in attığı gol sonrası yaptığı Harry Potter'lı sevinç gündem olurken, genç oyuncu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"BENİ HARRY POTTER'A BENZETMEYE BAŞLADILAR"
Kerem yaptığı açıklamada, "Harry Potter benzetmesi başlattılar. Ben de Harry Potter'ı seviyorum, uzun zamandır bu gol sevincini düşünüyorduk. Bugüne kısmetmiş." dedi.
İŞTE O PAYLAŞIM
Expelliarmus 🪄⚡️ Çok önemli 3 puan. Sonuna kadar mücadeleye devam 💪🏻💛❤️— Kerem Aktürkoğlu (@keremakturkoglu) December 25, 2021
Expelliarmus 🪄⚡️ Back to winning ways! Very important 3 points 💪🏻💛❤️ pic.twitter.com/L5418RmhlJ
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