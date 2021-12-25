Galatasaray 2-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Cimbom, ligde 7 hafta sonra kazandı. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 19. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Ligde son haftalarda üst üste kötü sonuçlar alan sarı kırmızılılar, maçı 2-0 kazanarak 3 puan hasretine son verdi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 45+1'de Feghouli ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu'dan geldi.

Bu galibiyetle birlikte sarı kırmızılılar, 7 maç sonra sahadan 3 puanla ayrılmış oldu.

Galatasaray puanını 27'ye yükseltti. Antalyaspor ise 22 puanda kaldı.

TERİM'İN CEZASI SONA ERDİ

Cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamladı. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kaldı. Takımının başında yer alamayan tecrübeli teknik adam, cezasını tamamlamış oldu.

TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 yenildiği maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau müsabakanın kadrosunda yer almadı. Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayan Ömer Bayram ve Olimpiu Morutan da yedeğe çekildi.

Galatasaray teknik heyeti, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Patrick van Aanholt, Aytaç Kara, Sofiane Feghouli ve Halil Dervişoğlu'nu görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı ekip maça İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Victor Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Feghouli, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed ile başladı.

Galatasaray'ın yedeklerinde ise Ömer Bayram ve Olimpiu Morutan'ın yanı sıra Fatih Öztürk, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Gustavo Assunçao, Işık Kaan Arslan, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz ve Emre Kılınç yer aldı.

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne de kadroda bulunmadı.

AYTAÇ KARA İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Aytaç Kara ilk kez Süper Lig'de bir maça ilk 11'de çıktı.

Tecrübeli futbolcu, Taylan Antalyalı'nın cezalı olduğu maçta orta sahada görev yaptı.

Aytaç Kara, ligde daha önce üç karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

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