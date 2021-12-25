GALATASARAY HABERLER - Kerem Aktürkoğlu Antalyaspor maçında Süper Lig kariyerinde bir ilki yaşadı!
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılırken Kerem Aktürkoğlu bir asist ve attığı bir şık golle yıldızlaştı. Bu gol aynı zamanda milli futbolcunun lig kariyerinde ceza sahası dışından attığı ilk gol oldu.
Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçında attığı gole bu sezon 7. golünü kaydetti. Kerem bu gollerin 4'ünü lig, 3'ünü Avrupa kupalarında attı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü milli futbolcu Kerem Aktüroğlu kaydetti. Maçın 52. dakikasında sahneye çıkan Kerem, ceza sahası dışından yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 23 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 7'e yükseltti. Başarılı futbolcu bu gollerin 4'ü Süper Lig'de, 3'ünü de Avrupa kupalarında attı.
Mücadeleye 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 86. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.
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