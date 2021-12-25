25 Aralık 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Antalyaspor maçında Marcao ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü! İki yıldız Giresunspor maçında yok

Cimbom’a kötü haber! İki isim cezalı duruma düştü
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 Giriş Tarihi: 25.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılarda Marcao ve Kerem Aktürkoğlu karşılaşmada sarı kart gördü. İki yıldız, bu kartlarla birlikle bir sonraki hafta oynanacak olan Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın 50. dakikasında sarı kırmızılılarda sarı kart gören Marcao ve 78. dakikada sarı kart gören Kerem Aktürkoğlu cezalı duruma düştü.

Yıldız oyuncular Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

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