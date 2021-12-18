18 Aralık 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Muslera sonrası gözler Okan Kocuk'ta! Süper Lig'e damga vurdu

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Galatasary'ın yıldız ismi Muslera'nın yaklaşık 8-12 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu durumun ardından gözler kaleci takviyesine çevrilirken gündemde olan isim sezon başında Giresunspor'a kiralık olarak verilen Okan Kocuk'a çevrildi. Okan, son oynanan Giresunspor-Altay maçında kurtarışlarıyla damga vurdu.

Muslera sonrası gözler Okan Kocuk’ta! Süper Lig’e damga vurdu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.12.2021

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın sezon başında GZT Giresunspor'a kiraladığı Okan Kocuk, 17. haftada oynanan Altay maçındaki performansıyla Süper Lig'e damga vurdu.

Muslera sonrası gözler Okan Kocuk’ta! Süper Lig’e damga vurdu

GZT Giresunspor'un sahasında 3-1 kazandığı müsabakanın 90+6. dakikasında Marco Paixao'nun kullandığı penaltı vuruşunu kurtaran 26 yaşındaki file bekçisi, yakaladığı penaltı kurtarma istatistiğiyle son yılların zirvesine oturdu.

Muslera sonrası gözler Okan Kocuk’ta! Süper Lig’e damga vurdu

2018-19 sezonundan bu yana kalesine gelen 16 penaltının 7'sinde gole izin vermeyen Okan Kocuk, bu alanda Süper Lig'de en fazla penaltı kurtaran eldiven konumunda bulunuyor. Hürriyet'in haberine göre; Bu sezon rakiplerinin kullandığı 4 penaltıdan 3'ünü kurtaran Kocuk'un kariyerinde toplam 11 penaltı kurtarışı bulunuyor. Penaltılarda kalesinde gördüğü toplam gol sayısı ise 16.

Muslera sonrası gözler Okan Kocuk’ta! Süper Lig’e damga vurdu

OKAN KOCUK BU SEZON NE YAPTI?

GZT Giresunspor formasıyla bu sezon 14 lig maçında toplam 1260 dakika süre alan Okan Kocuk, kalesinde 12 gol gördü. Deneyimli eldiven 5 lig maçında ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Muslera sonrası gözler Okan Kocuk’ta! Süper Lig’e damga vurdu

MUSLERA SONRASI GALATASARAY'A DÖNECEK Mİ?

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından gözler Giresunspor'da kiralık forma giyen Okan Kocuk'a çevrilmişti. Karadeniz ekibinin başkanı Hakan Karaahmet 26 yaşındaki eldiven hakkında açıklama yapmış ve sözleşmesinde devre arasında Galatasaray'a geri dönmesinin yolunu açan özel bir madde olduğu iddialarını yalanlamıştı.

Muslera sonrası gözler Okan Kocuk’ta! Süper Lig’e damga vurdu

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Öncelikle Muslera'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Okan Kocuk ile yaptığımız sözleşmede devre arasında geri dönmesine yönelik bir madde yok. Galatasaray Kulübü ile ilişkililerimiz çok iyi. Şu anda Galatasaray'dan bu yönde gelen herhangi bir talep de yok ancak bu konuda bir talep gelirse oturur konuşuruz, durumu değerlendiririz" açıklamasında bulunmuştu.


Muslera sonrası gözler Okan Kocuk’ta! Süper Lig’e damga vurdu

"FERNANDO MUSLERA BENİM İDOLÜM"

Giresunspor'un Altay'ı 3-1 yendiği maçın son anlarında penaltı atışında rakibine geçit vermeyen ve Galatasaray'a döneceği konuşulan Okan Kocuk, sakatlık geçiren Fernando Muslera'ya övgüde bulundu.

Muslera sonrası gözler Okan Kocuk’ta! Süper Lig’e damga vurdu

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Okan Kocuk, Muslera ve Mert Günok'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak "Muslera'ya çok geçmiş olsun diliyorum. Benim zamanımda da sakatlanmıştı. Onu bir ağabey, idol olarak görüyorum. Çok üzüldüm. Mert ağabeye de üzüldüm. Umarım başka böyle sakatlıklar yaşanmaz." şeklinde konuştu.

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