24 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Sofiane Feghouli Cezayir Milli Takımı'na çağrıldı

Resman açıklandı! Feghouli...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Cezayir'in 28 kişilik kadrosu açıklandı. Kafilede Galatasaray'dan Sofiane Feghouli yer alırken, Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal ise milli davet alamadı.

Cezayir Milli Takımı'nın, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı. Galatasaraylı Sofiane Feghouli 28 kişilik kadroya çağrıldı.

Beşiktaş'ta forma giyen Rachid Ghezzal ise listede yer almadı. Afrika Uluslar Kupası 9 Ocak 2022'de başlayıp 6 Şubat 2022'de sona erecek.

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