24 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu devlerin radarında! Antalyaspor maçında...

Süper Lig devi Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, transfer piyasasında da adından en çok söz ettiren oyunculardan biri halinde. Milli futbolcunun Avrupa'dan birçok takibi olduğu bilinirken, Antalyaspor maçında İtalya ve Fransa'dan izlemeye gelecekleri öğrenildi. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu devlerin radarında! Antalyaspor maçında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda bu sezon gösterdiği perfromansla devlerin gözdesi haline gelen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak haberler gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu devlerin radarında! Antalyaspor maçında...

Performansıyla birçok Avrupa ekibinin dikkatini çeken ve transfer gündeminden de düşmeyen Kerem Aktürkoğlu, futboluyla beğeni topluyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu devlerin radarında! Antalyaspor maçında...

Hürriyet'in haberine göre; özellikle Avrupa kupalarında 3 gol, 4 asistle oyna yan milli futbolcuyu 1-0'lık skorla kaybedilen Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında tribünden takip ettiği belirtilen İtalyan ekibi Roma ile Fransız temsilcisi Lyon'un yetkililerinin yarın iç sahada yapılacak olan Antalyaspor karşılaşmasında da Kerem Aktürkoğlu'nu tribünden izleyecekleri öğrenildi. Kerem'in piyasa değeri 6 milyon Euro.

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