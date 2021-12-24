GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu devlerin radarında! Antalyaspor maçında...

Süper Lig devi Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, transfer piyasasında da adından en çok söz ettiren oyunculardan biri halinde. Milli futbolcunun Avrupa'dan birçok takibi olduğu bilinirken, Antalyaspor maçında İtalya ve Fransa'dan izlemeye gelecekleri öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda bu sezon gösterdiği perfromansla devlerin gözdesi haline gelen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak haberler gelmeye devam ediyor.