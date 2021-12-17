17 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 2 aday! Bernd Leno ya da Alex Meret...

G.Saray’da Muslera’nın yerine 2 aday!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Galatasaray'da sakatlanan Fernando Muslera’nın dönüş sürecinin belirsiz olması sarı kırmızılıları harekete geçirdi. Cimbom'da Arsenal'dan Bernd Leno ve Napoli'den Alex Meret isimleri gündeme geldi. Takımlarında bekledikleri şansı bulamayan iki file bekçisi için devre arasında harekete geçilmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray camiasında "Muslera sezonu kapattı" dedikoduları dolaşıyor. Son seçimde Burak Elmas'a rakip olan Metin Öztürk bu iddiayı ilk kez yüksek sesle duyurdu.

Fotomaç'ın haberine göre, böyle bir durum olursa Galatasaray'ın, takımı Sevilla'daki finale taşıyacak üst düzey bir kaleciye ihtiyacı olduğu yüksek sesle konuşulmaya başladı.

Muslera sakatlanmadan önce fikir İrfan Can, Gökhan Akkan gibi yerli bir isim alıp, Uruguaylı eldivenin ayrılığına hazırlanmaktı. Ancak bu son dönemde fikir değişmiş durumda... Sarıkırmızılı ekipte gündeme gelen ilk isimlerse Arsenal'dan Bernd Leno ve Napoli'den Alex Meret... Takımlarında bekledikleri şansı bulamayan iki file bekçisi için devre arasında harekete geçilmesi bekleniyor.

Faruk Süren'den Galatasaray yorumu! "Sorumluluk..."

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