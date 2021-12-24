24 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Marcao'ya Napoli talip oldu! Devre arasında...

2019 Ocak ayında Chaves'ten 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Marcao, Galatasaray'da başarılı bir performans sergilemeye devam ediyor. Brezilyalı stoper bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının en iyi ilk 11'ine seçilirken, Napoli'nin 25 yaşındaki oyuncu için devre arasında Cimbom'un kapısını çalacağı belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Marcao’ya Napoli talip oldu! Devre arasında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Napoli, Marcao'nun peşine düştü. İtalyan kulübünde stoper Kalidou Koulibaly sakatlığı nedeniyle ilk devrenin sonuna kadar forma giyemeyecek. Kostantinos Manolas ise ara transfer döneminde Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olacak. İtalyan ekibinin elinde Amir Rrhamani ve Juan Jesus dışında stoper kalmadı. Napoli, Jesus'un performansından memnun kalmazken, oluşan açığı Marcao ile doldurmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı takımın, başarılı futbolcuyu ucuza satmak gibi bir planı yok.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Marcao’ya Napoli talip oldu! Devre arasında...

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PARLADI

Galatasaray'ın istediği rakamın en az 20 milyon euro olduğu gelen haberler arasında yer aldı. Aslan, bu sezon Marcao'nun oynamadığı karşılaşmalarda savunmada büyük sıkıntılar çekerken, Brezilyalı yıldız özellikle UEFA Avrupa Ligi maçlarında başarılı maçlar çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın, Avrupa Ligi'nde namağlup gruptan çıkmasında büyük rol oynayan Marcao, 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde 4 milyon Euro karşılığında Portekiz ekibi Chaves'ten transfer edilmişti. Marcao'nun Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Marcao’ya Napoli talip oldu! Devre arasında...

Fotomaç'ın haberine göre; Manolas'ın ayrılığının ardından sol stoper bölgesinde eksiklik yaşayacak Napoli'nin Marcao'nun yanı sıra Fenerbahçe'den Szalai'yi de listesine aldığını duyurdu.

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