GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Marcao’ya Napoli talip oldu! Devre arasında...

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PARLADI

Galatasaray'ın istediği rakamın en az 20 milyon euro olduğu gelen haberler arasında yer aldı. Aslan, bu sezon Marcao'nun oynamadığı karşılaşmalarda savunmada büyük sıkıntılar çekerken, Brezilyalı yıldız özellikle UEFA Avrupa Ligi maçlarında başarılı maçlar çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın, Avrupa Ligi'nde namağlup gruptan çıkmasında büyük rol oynayan Marcao, 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde 4 milyon Euro karşılığında Portekiz ekibi Chaves'ten transfer edilmişti. Marcao'nun Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.