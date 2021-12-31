31 Aralık 2021, Cuma

FATİH KARAGÜMRÜK

TRANSFER HABERLERİ: Fatih Karagümrük'ten Galatasaray'a çalım! Davide Santon...

Sacha Boey'un sakatlığı sonrası sağ bekte DeAndre Yedlin'den memnun kalmayan Galatasaray, bu bölgeye takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar Roma'nın yıldızı Davide Santon için girişimlere başlasa da, Volkan Demirel'in teknik direktörü olduğu Fatih Karagümrük'ün devreye girdiği ve transferde bir adım önde olduğu yazıldı. İşte detaylar... | Transfer haberleri

TRANSFER HABERLERİ: Fatih Karagümrük’ten Galatasaray’a çalım! Davide Santon...
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Spor Toto Süper Lig'de ara tranfer dönemi 12 Ocak'ta başlayıp 8 Şubat'a kadar devam edecek. Ekipler, ligin yarıya girmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Fatih Karagümrük’ten Galatasaray’a çalım! Davide Santon...

Lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde yer alan Galatasaray'da transfer çalışmalarına erken başlayan ekiplerden...

TRANSFER HABERLERİ: Fatih Karagümrük’ten Galatasaray’a çalım! Davide Santon...

Sarı-kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılılarda gündem ise sağ bek transferi.

TRANSFER HABERLERİ: Fatih Karagümrük’ten Galatasaray’a çalım! Davide Santon...

Boey'in sakatlığı ve Yedlin'in düşük performansı sonrası çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar sürpriz bir isim için devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ: Fatih Karagümrük’ten Galatasaray’a çalım! Davide Santon...

fotomac.com.tr'nin İtalyan basınından derlediği habere göre, Galatasaray'ın Ocak ayında roma'dan ayrılması beklenen Davide Santon için devreye girdiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fatih Karagümrük’ten Galatasaray’a çalım! Davide Santon...

Haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Fatih Karagümrük ve PAOK'un da Brezilyalı futbolcuya talip olduğu yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fatih Karagümrük’ten Galatasaray’a çalım! Davide Santon...

Haberde, Karagümrük'ün Galatasaray ve PAOK'a göre transferde bir adım önde olduğu bilgisi de verildi.

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