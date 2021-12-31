TRANSFER HABERLERİ: Fatih Karagümrük'ten Galatasaray'a çalım! Davide Santon...
Sacha Boey'un sakatlığı sonrası sağ bekte DeAndre Yedlin'den memnun kalmayan Galatasaray, bu bölgeye takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar Roma'nın yıldızı Davide Santon için girişimlere başlasa da, Volkan Demirel'in teknik direktörü olduğu Fatih Karagümrük'ün devreye girdiği ve transferde bir adım önde olduğu yazıldı. İşte detaylar... | Transfer haberleri
Spor Toto Süper Lig'de ara tranfer dönemi 12 Ocak'ta başlayıp 8 Şubat'a kadar devam edecek. Ekipler, ligin yarıya girmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.
Lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde yer alan Galatasaray'da transfer çalışmalarına erken başlayan ekiplerden...
Sarı-kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılılarda gündem ise sağ bek transferi.
Boey'in sakatlığı ve Yedlin'in düşük performansı sonrası çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar sürpriz bir isim için devreye girdi.
fotomac.com.tr'nin İtalyan basınından derlediği habere göre, Galatasaray'ın Ocak ayında roma'dan ayrılması beklenen Davide Santon için devreye girdiği iddia edildi.
Haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Fatih Karagümrük ve PAOK'un da Brezilyalı futbolcuya talip olduğu yazıldı.
Haberde, Karagümrük'ün Galatasaray ve PAOK'a göre transferde bir adım önde olduğu bilgisi de verildi.
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