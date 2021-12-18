18 Aralık 2021, Cumartesi
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GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey ikinci yarıda sahada!
UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yla oynanan ilk maçta sakatlanan Sacha Boey'in, ligin ikinci yarısında hazır olacağı öğrenildi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezon başında gelen Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle tam 18 maç kaçırdı. 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, Florya'da takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Tam hazır hale gelmeden Marsilya maçında forma giydiği için sakatlığı ciddi şekilde nükseden genç oyuncunun devre arasına kadar olmayacağı belirtildi. Boey'in ligin ikinci yarısındaki Giresun maçına yetişmesi bekleniyor.
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