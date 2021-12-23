SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Sarı kırmızılılarda bir istifa daha! "Elini rahatlatmak gerek"

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G.Saray’da bir istifa daha! Elini rahatlatmak gerek
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 Giriş Tarihi: 23.12.2021

Galatasaray'da 2021 Ağustos'unda Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirilen Ahu Özyurt, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını açıkladı. İşte o açıklama...

Süper Lig'de beklentileri karşılaşayamayan Galatasaray'da Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü'nün ardından bir ayrılık daha gerçekleşti.

Sar�� kırmızılılarda 2021 Ağustos'unda Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirilen Ahu Özyurt bu görevinden ayrıldığını açıkladı. Ahu Özyurt yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Burak Elmas'ın davetiyle gelmiştim. Yönetimimizin elini rahatlatmak gerek. Galatasaray'a hizmet onurdur ve ünvan gerekmez. Her dakikası için bütün çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Hatam olduysa affola. Aslolan Galatasaray'dır." ifadelerine yer verdi.

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