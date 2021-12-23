23 Aralık 2021, Perşembe
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Türkiye'nin spor anlamında çok zor bir konjektürden geçtiğini belirten Elmas, "Biz göreve gelirken ciddi bir mücadele verilmesi gerektiğini çok açık ve şeffaf bir şekilde paylaşmıştık. Bu mücadeleyi verirken çok fazla bu mücadelenin karşında duran, sporun aslında hak ettiği gibi yönetilmesini istemeyen, Galatasaray'a geldiğimiz zamanda geçmişten gelen kavgaların bitmesini isteyemeyen, bu birleşmenin kutuplaşmayı engellediğini gören birçok kesimin buna karşı çıkacağını ve bu karşı çıkanların da seslerinin çok çıkacağını bilerek göreve geldik. Biz her alanda Galatasaray'ın hem bu spor ikliminin değişiminde, sporun doğru yönetilmesinde ayrıca Galatasaray'ın sürdürülebilir geleceğe yürümesinde ve en önemlisi de Galatasaray'ın bu yürüyüşünü birlikte yapmasını önemsiyoruz. Bundan asla imtina etmeyeceğiz. Ne kadar eleştiri olursa olsun, bu doğaldır. Ne kadar kasıtlı bu hareket engellenmeye çalışırsa çalışılsın, biz başta da söylemiştik, biz Galatasaray'ın geleceğini kurmak ve Türk sporunun geleceğine de katkı yapmak, Galatasaray'ın tarihinde olduğu gibi amacıyla geldik.
Burada popüler olma, dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok. Sonuçta geriye baktığımızda yaptığımız işlerin bu amaca katkısını değerlendireceğiz. Sessiz çoğunluk olarak devamlı kastettiğimiz, Galatasaraylıların, Türk sporu paydaşlarının da artık bu dönem artık daha sesli olması, eleştirecekleri şeyleri eleştirmeli ve doğruların da arkasında olması, kutuplaşmadan beslenen insanları da ortada gözükür bırakmamasını tüm camiamızdan rica ediyorum. Hepimizin amacı bir. Umarım amacımıza hep birlikte tüm camia olarak birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Popüler olma niyetimiz yok!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, açıklamalarda bulundu. Elmas, "Biz her alanda Galatasaray’ın bu spor ikliminin değişiminde, sporun doğru yönetilmesinde ayrıca Galatasaray’ın sürdürülebilir geleceğe yürümesinde ve en önemlisi de Galatasaray’ın bu yürüyüşünü birlikte yapmasını önemsiyoruz. Bundan asla imtina etmeyeceğiz. Popüler olma, dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok. Hepimizin amacı bir. Umarım amacımıza tüm camia olarak birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GSYİAD Sarı-Kırmızı Kareler fotoğraf yarışmasının ödül töreninde açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin spor anlamında çok zor bir konjektürden geçtiğini belirten Elmas, "Biz göreve gelirken ciddi bir mücadele verilmesi gerektiğini çok açık ve şeffaf bir şekilde paylaşmıştık. Bu mücadeleyi verirken çok fazla bu mücadelenin karşında duran, sporun aslında hak ettiği gibi yönetilmesini istemeyen, Galatasaray'a geldiğimiz zamanda geçmişten gelen kavgaların bitmesini isteyemeyen, bu birleşmenin kutuplaşmayı engellediğini gören birçok kesimin buna karşı çıkacağını ve bu karşı çıkanların da seslerinin çok çıkacağını bilerek göreve geldik. Biz her alanda Galatasaray'ın hem bu spor ikliminin değişiminde, sporun doğru yönetilmesinde ayrıca Galatasaray'ın sürdürülebilir geleceğe yürümesinde ve en önemlisi de Galatasaray'ın bu yürüyüşünü birlikte yapmasını önemsiyoruz. Bundan asla imtina etmeyeceğiz. Ne kadar eleştiri olursa olsun, bu doğaldır. Ne kadar kasıtlı bu hareket engellenmeye çalışırsa çalışılsın, biz başta da söylemiştik, biz Galatasaray'ın geleceğini kurmak ve Türk sporunun geleceğine de katkı yapmak, Galatasaray'ın tarihinde olduğu gibi amacıyla geldik.
Burada popüler olma, dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok. Sonuçta geriye baktığımızda yaptığımız işlerin bu amaca katkısını değerlendireceğiz. Sessiz çoğunluk olarak devamlı kastettiğimiz, Galatasaraylıların, Türk sporu paydaşlarının da artık bu dönem artık daha sesli olması, eleştirecekleri şeyleri eleştirmeli ve doğruların da arkasında olması, kutuplaşmadan beslenen insanları da ortada gözükür bırakmamasını tüm camiamızdan rica ediyorum. Hepimizin amacı bir. Umarım amacımıza hep birlikte tüm camia olarak birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.
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