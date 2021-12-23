23 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Vedat Muriqi İstanbul'a geldi!

Vedat Muriqi İstanbul’a geldi!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 Giriş Tarihi: 23.12.2021

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe forması giyen ve ardından rekor bonservis bedeliyle Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi'nin Türkiye'ye dönmesi gündemde. Süper Lig'in 2 devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Kosovalı golcü, İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe forması giyen ve ardından rekor bonservis bedeliyle Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi'nin Türkiye'ye dönmesi gündemde. Süper Lig'in 2 devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Kosovalı golcü, İstanbul'a geldi.

Vedat, İstanbul'a gelişini yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

İŞTE O PAYLAŞIM

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
İşte F.Bahçe’ye en uygun hoca adayı! Krize alışık birisi İşte F.Bahçe'ye en uygun hoca adayı! "Krize alışık birisi"
O isimden F.Bahçeli oyunculara sert sözler! Maradona olmuşlar O isimden F.Bahçeli oyunculara sert sözler! "Maradona olmuşlar"
Chelsea kararını verdi! Attila Szalai... Chelsea kararını verdi! Attila Szalai...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör