Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Vedat Muriqi İstanbul'a geldi!

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe forması giyen ve ardından rekor bonservis bedeliyle Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi'nin Türkiye'ye dönmesi gündemde. Süper Lig'in 2 devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Kosovalı golcü, İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe forması giyen ve ardından rekor bonservis bedeliyle Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi'nin Türkiye'ye dönmesi gündemde. Süper Lig'in 2 devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Kosovalı golcü, İstanbul'a geldi.

Vedat, İstanbul'a gelişini yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

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