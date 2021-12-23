23 Aralık 2021, Perşembe

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Satın alma opsiyonu...

Flaş Mohamed gelişmesi! Satın alma opsiyonu...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisi alınıp alınmayacağı merak konusu olmuştu. Sarı-kırmızılılar 4 milyon Dolarlık opsiyonu Zamalek kulübüne yatırdı ve Mısırlı yıldızın bonservisini aldı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed konusu netliğe kavuştu. Hürriyet'in haberine göre sarı-kırmızılı takım, Mısırlı yıldızın 4 milyon Dolarlık opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.

24 yaşındaki santrfor bu sezon 27 maça çıkarken 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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