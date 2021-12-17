Galatasaray’da istifa depremi!

GÜN VE KESKİN DE AYRILIYOR



Epözdemır'ın ardından dün de Köksal Ünlü istifasını verdi. Kendi iradesiyle görevden ayrıldığını ifade eden Ünlü istifasının nedenini, "Yönetim Kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır" diye açıkladı. İstifa sayısı ikiye çıkarken yönetimden ayrılması beklenen diğer isim Işıtan Gün... Yönetime girdikten sonra Florya'nın başına geçmesi beklenen Gün, Fatih Terim'den veto yemişti. Fotomaç'ın haberine göre, bunun yanı sıra yedek üyeler arasında yer alan İbrahim Reha Keskin'in de istifası cebinde...

