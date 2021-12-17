Galatasaray'da istifa depremi!
Galatasaray, Süper Lig'de lider Trabzonspor'ıun 16 puan gerisinde yer alarak şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Bu süreçte hakemlerin, sarı kırmızılıların aleyhine verdiği kararlar büyük tepki toplarken, Başkan Burak Elmas'ın sessiz kalması tepki çekmişti. Elmas, TFF'yi istifaya çağırdı ancak bu çıkış yönetim içinde yeterli görülmedi. Cimbom'da Rezan Epözdemir'den sonra Köksal Ünlü de istifa etti. Aslan'da iki istifa daha yolda... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Spor Kulübü'nde işler daha da kötüye gidiyor. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalsa da Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar sinirleri gerdi. Bu süreçte Galatasaray aleyhine çalınan düdükler camianın tepkisini çekerken Başkan Burak Elmas, takımın haklarını yeterince savunamadığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında yer aldı. Ardından Elmas, federasyona savaş açtı. Tüm kurulları istifaya davet eden Elmas, TFF'yi yayın havuzundan çıkmakla tehdit etti. Ancak bu çıkış yönetim içinde yeterli bulunmadı.
SİSTEMATİK MUHALEFET VAR
Burak Elmas ile ters düşen Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etme kararı aldı. Epözdemir, ilk açıklamasında "Galatasaray'ın hakları yenilirken, Galatasaray'a karşı kategorik ve sistemik bir muhalefet varken, adeta bir düşmanlık varken, Galatasaray hak ve menfaatlerini gerektiği gibi savunamadık. Bu istifa sebeplerimden birisidir" şeklinde konuştu. Ayrılık kararı kesinleşen Epözdemir bugün düzenleyeceği basın toplantısında ayrılık kararını birinci ağızdan açıklayacak ve yönetim kurulu üyeliğini bırakma nedenlerini anlatacak.
GÜN VE KESKİN DE AYRILIYOR
Epözdemır'ın ardından dün de Köksal Ünlü istifasını verdi. Kendi iradesiyle görevden ayrıldığını ifade eden Ünlü istifasının nedenini, "Yönetim Kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır" diye açıkladı. İstifa sayısı ikiye çıkarken yönetimden ayrılması beklenen diğer isim Işıtan Gün... Yönetime girdikten sonra Florya'nın başına geçmesi beklenen Gün, Fatih Terim'den veto yemişti. Fotomaç'ın haberine göre, bunun yanı sıra yedek üyeler arasında yer alan İbrahim Reha Keskin'in de istifası cebinde...
ARKADAŞLIĞIMIZ DEVAM EDECEK!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kendisiyle ilgili sert ifadeler kullansa da Rezan Epözdemir'le yol arkadaşlıklarının devam edeceğini bildirdi. İnternet sitesinden bir mesaj yayınlayan Elmas, "Sevgili Rezan Bey'e yönetimde olduğu süre boyunca sergilediği başarılı çalışmaları için Galatasaray adına teşekkür ederim. Yönetim kurulu içindeki birlikteliğimiz sona ermiş olsa da bizi buluşturan Galatasaray değerleri ve sevgisindeki yol arkadaşlığımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.
NEDEN İSTİFA ETTİ?
Beşiktaş derbisinin ardından kulüp sözcüsü Remzi Sanver'le ters düşen Epözdemir, 2-1 kaybedilen Fenerbahçe maçından sonra basına konuşmak istemiş ancak veto yemişti. Hande Ocak Başev'in CEO'luğa atanmasından haberdar edilmediği belirtilen Epözdemir, son yönetim toplantısında da başkanla tartışınca kriz tavan yaptı.
6 AYDA DESTEĞİ AZALDI
Hazıran ayında Eşref Hamamcıoğlu ile büyük bir yarış içine giren ve seçimden zaferle ayrılan Burak Elmas, 6 aylık görev dönemi sonunda ciddi şekilde yıprandı. Özellikle ligde alınan kötü sonuçların ardından TFF'yle girdiği mücadelede istediği sonuçları alamaması taraftar desteğinin de azalmasına yol açtı. Burak Elmas için sosyal medyada istifa çağrıları her geçen gün artarken şimdi gözler yeniden Galatasaray Başkanı'na çevrildi. Öte yandan 19 Ağustos'ta Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirilen Ahu Özyurt da istifasını verdi.
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