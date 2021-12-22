Galatasaray'da hedef 6 numara! İşte Fatih Terim'in talebi...
Süper Lig'de zirvenin 21 puan gerisinde kalan Galatasaray'da gözler en çok sıkıntı olan 6 numara pozisyonuna çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuya göre listeye sezon başında transferi gerçekleşmeyen Nampalys Mendy geldi. İşte transer teklifine dair son detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray'da ocak ayı transferi için çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 2 sezondur 6 numara bölgesindeki sorunu çözemeyen sarı-kırmızılılarda, yaz transfer döneminde son anda genç Gustavo Assunçao transferiyle o bölgeye takviye yapılmıştı. Ancak genç futbolcu beklentilerin çok altında kaldı ve çok az süre aldı.
NAMPALYS MENDY YENİDEN GÜNDEMDE
Ajansspor'un derlediği habere göre devre arasında Assunçao ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray'da 6 numara pozisyonu için yeniden Nampalys Mendy gündeme geldi.
32 DAKİKA SÜRE ALDI
Leicester City'de süre almakta zorlanan ve kadroya giremeyen 29 yaşındaki futbolcu için temaslar başladı. Ülkesinin milli takımında da forma giyen Senegalli futbolcu, İngiliz temsilcisinde sadece kupa maçında 32 dakika süre alabildi.
SEZON BAŞI TRANSFERİ YETİŞMEMİŞTİ
Yaz transfer dönemininin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'ın Leicester City'den Nampalys Mendy'nin kiralanması konusunda girişimlerde bulundu. Ancak işlemler yetişmediği için transfer gerçekleşmemişti.
"KADER, YAPACAK BİR ŞEY DE YOK"
Konuyla ilgili açıklama yapan Nampalys Mendy'nin temsilcisi Yacine Ayad "Galatasaray ile Leicester, transferin çarşamba günü gerçekleşmesi için her şeyi denedi. Ancak zaman çok kısaydı, sağlık kontrolleri yetişmedi. Kader, yapacak bir şey de yok." ifadelerini kullanmıştı.
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