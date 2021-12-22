GALATASARAY HABERLERİ - Basın sözcüsü Remzi Sanver'den Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik'e cevap!

Galatasaray Basın Sözcüsü Remzi Sanver kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Sanver, Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik'in, kadın futbol takımı maçının ardından yaptığı açıklamalara da cevap verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Basın Sözcüsü Remzi Sanver kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Gündemi değerlendiren Sanver, Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik'in, kadın futbol takımı maçının ardından yaptığı konuşmalara cevap verdi. Remzi Sanver, Bilecik'in açıklamalarının dostluk maçına gölge düşürdüğünü ifade etti.

İşte Remzi Sanver'in açıklamaları...

"Galatasaray yönetim kurulu olarak; ileriye, göreve başladığımız günün heyecanıyla bakıyoruz. Galatasaray'ın sorunlarına hakimiz. Bunları çözmek için güvenli adımlarla ilerliyoruz. Yılların biriktirdiği meselelerin bir çırpıda hallolmayacağı şüphesizdir."

"Kalıcı çözümler, uzun vadeli doğruları yapmaktan geçer. Bu doğrular, çoğu zaman kısa vadeli beklentilerle çelişir. Bugün alkışlanmak adına, Galatasaray'ın yarınlarını riske atmayacağız."

"KARAMSARLIĞA GEREK YOK"

"Takımımızın son zamanlarda Türkiye'de aldığı hepimizi üzen sonuçları da bu açıdan görüyoruz. Finansal olarak sürdürülürlüğü imkansızlaşmış, bu haliyle Galatasaray'ın her alanda önünü tıkama noktasında gelmiş bir futbol yönetimi kültürünü değiştirmeye çalışıyoruz. Bunun için, takımımızı gençleştirdik, maliyetlerimizi düşürdük. Henüz bu sürecin başındayken dahi, Avrupa'da son 16'ya kalmış bir takıma sahibiz. Karamsarlığa gerek yoktur. Yol haritamız uzun vadelidir ve gelişime açıktır."

"GALATASARAY'IN HAKKINI ARIYORUZ"

"TFF'nin hem yapısal hem de kişilerden kaynaklı sorunlarının elbette farkındayız. Bunu çözmek için azami çabayı sarf ediyoruz. Galatasaray'ın hakkını arıyoruz. Daha da önemlisi, kimsenin hakkının yenmediği bir futbol düzeni için mücadele ediyoruz."

"Bu mücadelenin zeminleri hukuktur, insan ilişkileridir, diplomasidir, gerekirse siyasettir ama ekranlar değildir. Galatasaray, doğru zeminlerde bu mücadeleyi en güçlü şekilde vermektedir."

"FENERBAHÇE'YLE YAPTIĞIMIZ DOSTLUK MAÇI..."

"Kadına şiddete dikkat çekmek ve karşı durmak için Fenerbahçe'yle yaptığımız kadın futbol dostluk maçı, Türk sporunda son zamanlarda atılmış en güzel adımlardan biriydi. Ne yazık, maçın skoru verilmesini istediğimiz mesajın önüne geçti ama daha yazık olanı Fenerbahçe'nin bir yöneticisinin maç sonundaki yakışıksız sözleriyle gölgelendi. Kendileri bunun aile içi sohbette yaşanan bir dil sürçmesi olduğunu beyan ettiler. Beyanları esastır. Bir rakibimizin aile içi ortamının üslubunu değerlendirmek bize düşmez."

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