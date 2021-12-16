TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı belli oldu!
Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Galatasaray, Zamalek’ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed için planını yaptı. Sarı kırmızılılar, 4 milyon euro bonservis ödeyeceği Mısırlı golcüyü 10 milyon Euro'ya satacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılıların Mostafa Mohamed planı netleşti. Fotomaç'ın haberine göre, geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiraladığı Mısırlı oyuncunun tapusunu almayı hedefleyen G.Saray, Zamalek'e 4 milyon euro ödeme yapacak.
İsmi birçok Avrupa ekibi ile anılan 24 yaşındaki golcü futbolcu için daha önce 10 milyon euro'luk teklif olduğu iddia edilmiş ve Zamalekile G.Saray arasında gerginlik yaşanmıştı.
Bu transferde sözleşmede yer alan tüm haklarını kullanmayı planlayan Aslan, beklentiyi karşılayacak teklifin gelmesi durumunda Mohamed'in satışına onay verecek.
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