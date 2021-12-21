Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan Adana Demirspor maçı sonrası transfer sinyali verdi!
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, zorlu rakibine 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
İŞTE SELÇUK İNAN'IN AÇIKLAMALARI:
"Çok üzgünüz. Belki dejavu olacak ama hep aynı şeyleri söylüyoruz. Aslında iyi bir oyun ortaya koyduk ama bunu skora çeviremiyoruz, bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Çok düşünüyoruz, çok çalışıyoruz. Az önce hocamızla da konuştuk. Çalışarak gelişemiyorsak, değişerek de gelişebiliriz. Kaliteli oyuncular da gerekiyor gol yapabilmek için. Oyuncularımız var ama bu dönemde bir şekilde bunu başaramıyoruz. Skora çeviremediğimiz için ne söylesek anlamlı gelmiyor. Belki yeni oyuncular gerekebilecek. Bunun üstünde çalışmalarımız var. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz."
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