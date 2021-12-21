21 Aralık 2021, Salı

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da planlar altüst! Mbaye Diagne...

Spor Toto Süper Lig'de son oynanan Başakşehir maçında Galatasaray, golcü yıldızı Mbaye Diagne'yi devre arasında satıp hem gelir elde etmek hem de yabancı kontenjanında yer açarak transfer yapmak istiyordu. Sarı-kırmızılılarda Senegalli santrforun sakatlanması, planlarda da değişikliğe yol açtı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da planlar altüst! Mbaye Diagne...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Başakşehir maçında sakatlanarak en az 3-4 ay futboldan uzak kalacak olması planları altüst etti. Sarı-kırmızılıların, Senegalli forveti devre arasında satarak, transfer içir kaynak yaratmayı planladığı ama oyuncunun ağır sakatlığı sonrası bu düşüncenin mecburen suya düştüğü belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da planlar altüst! Mbaye Diagne...

1.5 sene daha kontratı bulunan ve bu süreçte 3.6 milyon Euro daha ödeme yapılacak olan 30 yaşındaki forvetin, devre arasında 4-5 milyon Euro'ya satılması gündeme gelmişti. Cimbom, golcüsünden gelecek bu parayı transfer için harcamayı düşünüyordu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da planlar altüst! Mbaye Diagne...

Milliyet'in haberine göre; Bu durum, ara transfer döneminde Galatasaray'ı olumsuz etkileyecek. Mali anlamda büyük sıkıntıda bulunan sarı-kırmızılılar, Diagne'ye hem ödemesini yapacak hem de satışı durumunda gelecek bonservis bedelinden olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da planlar altüst! Mbaye Diagne...

LUYINDAMA GİBİ

Üstelik Diagne'nin sahalara dönüşünün 3-4 ayı bulacak olması, golcü takviyesini de zorunlu kılıyor. Aslan'ın, bu transfer için de kasasından hatırı sayılır bir bedel çıkacak. Aynı durum, iki sezon önce de Luyindama'da yaşanmıştı. Kongolu stoperi devre arasında satmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Luyindama'nın çapraz bağlarının yırtılmasıyla sezon sonuna kadar faydalanamamıştı.

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