GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da planlar altüst! Mbaye Diagne...

1.5 sene daha kontratı bulunan ve bu süreçte 3.6 milyon Euro daha ödeme yapılacak olan 30 yaşındaki forvetin, devre arasında 4-5 milyon Euro'ya satılması gündeme gelmişti. Cimbom, golcüsünden gelecek bu parayı transfer için harcamayı düşünüyordu.