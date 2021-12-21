UEFA’dan Beşiktaş ve Galatasaray’a ceza!

UEFA Disiplin Kurulu tarafından Beşiktaş ve Galatasaray'a yeni cezalar verildi. Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım tarihinde Portekiz'de oynanan Sporting-Beşiktaş maçında taraftarının sahaya yabancı madde atması nedeniyle 9 bin, meşale yakması nedeniyle 4 bin 500 olmak üzere siyah-beyazlılara toplamda 13 bin 500 Euro para cezası kesildi.