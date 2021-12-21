21 Aralık 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

UEFA'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza!

UEFA Disiplin Kurulu tarafından Beşiktaş ve Galatasaray'a cezalar verildi. UEFA, Beşiktaş'a Sporting, Galatasaray'a ise Marsilya maçlarında çıkan olaylar nedeniyle para cezası verdi.

UEFA’dan Beşiktaş ve Galatasaray’a ceza!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

UEFA Disiplin Kurulu tarafından Beşiktaş ve Galatasaray'a yeni cezalar verildi. Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım tarihinde Portekiz'de oynanan Sporting-Beşiktaş maçında taraftarının sahaya yabancı madde atması nedeniyle 9 bin, meşale yakması nedeniyle 4 bin 500 olmak üzere siyah-beyazlılara toplamda 13 bin 500 Euro para cezası kesildi.

UEFA’dan Beşiktaş ve Galatasaray’a ceza!

GENÇ FUTBOLCUYA 3 MAÇ MEN

UEFA Gençlik Ligi'nde 24 Kasım'da oynanan Beşiktaş-Ajax maçında kırmızı kart gören Necati Bilgiç'e men cezası geldi. Rakip futbolcuya saldırdığı için Beşiktaşlı Necati Bilgiç'e 3 maç UEFA kulüp müsabakalarından men cezası verildi.

UEFA’dan Beşiktaş ve Galatasaray’a ceza!

G.SARAY'A PARA CEZASI

Avrupa Ligi'nde 25 Kasım'da İstanbul'da oynanan Galatasaray-Marsilya maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a toplamda 11 bin 875 Euro para cezası kesildi.

UEFA’dan Beşiktaş ve Galatasaray’a ceza!

Bunun 9 bin 375 Euro'su sahaya madde atılması, 2 bin 500 Euro'su ise meşale yakılmasından geldi.

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