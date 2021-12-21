21 Aralık 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Cicaldau sarı kart görerek cezalı duruma düştü!

G.Saray’da yıldız isim cezalı duruma düştü!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 Giriş Tarihi: 21.12.2021

Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda Cicaldau 2. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oldu.

Mücadelenin 3. dakikasında Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, sarı kart gördü.

Rumen futbolcu, gördüğü bu kart nedeniyle gelecek hafta oynanacak olan Antalaspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray, 25 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Antalyaspor'u konuk edecek.
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