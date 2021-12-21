21 Aralık 2021, Salı

GALATASARAY

Adana Demirspor'un Galatasaray maçında golü ofsayta takıldı!

A.Demirspor’un golü ofsayta takıldı!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 Giriş Tarihi: 21.12.2021

Süper Lig'in 18. hafatsında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karlı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin 15. dakikada Bjarnason ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ev sahibi ekibin 15. dakikada Bjarnason ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

İŞTE O POZİSYON!


Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Adana Demirspor - Galatasaray | CANLI Adana Demirspor - Galatasaray | CANLI
Adana Demirspor - Galatasaray | CANLI Adana Demirspor - Galatasaray | CANLI
G.Saray’da yıldız isim cezalı duruma düştü! G.Saray'da yıldız isim cezalı duruma düştü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör