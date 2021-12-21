21 Aralık 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Adana Demirspor sınavında! İşte Fatih Terim'in 11'i

Galatasaray Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda kötü gidişata dur demek için mutlak hedef 3 puan. İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor karşısındaki muhtemel 11'i...

Galatasaray Adana Demirspor sınavında! İşte Fatih Terim’in 11’i
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

SüpeR Lig'de galibiyete hasret kalan Galatasaray bugün Adana Demirspor'la karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak ve Arda Kardeşler yönetecek. İlk 17 haftada sadece 6 galibiyet alabilen Aslan, yaşadığı 6 beraberlik ve 5 yenilgiyle 27 puan kaybetti. 6 haftadır 3 puana hasret olan Cimbom, lider Trabzon'un 18 puan gerisinde 11. sırada yer alırken, Adana Demir karşısında alacağı bir galibiyetle yükselişe geçmeye çalışacak. 2 haftadır kazanan ev sahibiyse galibiyet serisini Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor.

Galatasaray Adana Demirspor sınavında! İşte Fatih Terim’in 11’i

FORMANIZIN HAKKINI VERİN

Son galibiyetini 31 Ekim'de Gaziantep'e karşı alan Galatasaray'da yeni bir puan kaybına tahammül yok. Düşme hattının sadece 8 puan üstünde bulunan sarı-kırmızılı ekipte kötü gidişata Fatih Terim el koydu. Son çalışmada oyuncularıyla bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Biz Galatasaray'ız ve böyle devam edemeyiz. Herkes kendisini toparlasın ve formasının hakkını versin. Artık 3 puan dışında bir sonucu kabul etmiyorum. Kazanmadan soyunma odasına dönmeyin" dedi. Futbolcular da bu konuşmanın ardından Terim'e galibiyet sözü verdi.

Galatasaray Adana Demirspor sınavında! İşte Fatih Terim’in 11’i

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Murıc, Svensson, Samet, Tayyıp, Kaan, Stamboulı, İnler, Yunus, Vargas, Bjarnason, Balotellı.

Galatasaray: İsmaıl, Yedlın, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cıcaldau, Babel, Kerem, Mohamed.

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