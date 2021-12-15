Trabzonspor Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! Jean Evrard Kouassi...

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00'da yapılan antrenmanla çalışmalarına devam eden bordo mavililer, dinamik ısınma hareketleri ve teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları yaptı. 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmaları ile devam eden antrenman rondo çalışması ve çift kale maç ile tamamlandı. Trabzonspor'un devre arası öncesinde transfer ettiği Jean Evrard Kouassi de bu akşamki antrenmanda takımla birlikte çalıştı.



Bordo-mavililer, yarın saat 16.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek



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