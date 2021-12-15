15 Aralık 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Trabzonspor Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! Jean Evrard Kouassi...

Fırtına Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü! Kouassi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo mavililerin devre arası öncesinde transfer ettiği Jean Evrard Kouassi de bu akşamki antrenmanda takımla birlikte çalıştı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00'da yapılan antrenmanla çalışmalarına devam eden bordo mavililer, dinamik ısınma hareketleri ve teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları yaptı. 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmaları ile devam eden antrenman rondo çalışması ve çift kale maç ile tamamlandı. Trabzonspor'un devre arası öncesinde transfer ettiği Jean Evrard Kouassi de bu akşamki antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın saat 16.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek

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