15 Aralık 2021, Çarşamba

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom dibe vurdu! Fatih Terim'in en kötü performansı

UEFA Avrupa Ligi'nde grupları namağlup tamamlayan ve son 16'ya kalan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de ise tam tersi bir görüntü çizdi. Sarı-kırmızılı takım ligde çıktığı son 5 maçta galibiyete ulaşamazken, son 11 sezonun en kötü performansını sergiledi. G.Saray ligde çıktığı 16 maçtan 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken bu istatistiklerde teknik direktör Fatih Terim de, Cimbom'un başındaki en kötü başlangıcını yaşadı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom dibe vurdu! Fatih Terim’in en kötü performansı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.12.2021

G.Saray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etse de Süper Lig'de başını yerden kaldıramaz oldu. Lazio ile deplasmanda golsüz berabere kalan ve son 16 turuna adını yazdıran sarı-kırmızılı ekip, ligde Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilerek taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Son 5 haftada galibiyet yüzü göremeyen Cimbom, 12 puandan oldu ve lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kaldı. Üstelik, bordo-mavili ekibin Fraport TAV Antalyaspor'a yenilerek namağlup unvanını kaybettiği haftayı boş geçti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom dibe vurdu! Fatih Terim’in en kötü performansı

SADECE +1 AVERAJI VAR

Bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray, 16. haftalar itibarıyla Süper Lig'de son 11 sezonun en kötü performansını sergiliyor. 23 puanla 9. Sırada yer alan Cimbom bu performansıyla 20 puanla geçtiği 2010-2011 sezonunun ardından en kötü istatistiğine imza attı. O sezonu 8. tamamlayabilmişti. Galatasaray, bu süreçte en kötü averaja sahip olduğu sezonu da geçiriyor. 21 gol atabilen sarı-kırmızılılar, kalesinde 20 gol gördü. Fotomaç'ın haberine göre; Fatih Terim'in öğrencileri, +1 averajla 16. hafta itibarıyla son 11 sezonun en olumsuz grafiğini çizdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom dibe vurdu! Fatih Terim’in en kötü performansı

İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Galatasaray, Demir Grup Sivas'a yenilerek düşüşünü sürdürürken Fatih Terim de gerek oyuncu seçimi gerekse oyuncu değişiklikleri nedeniyle eleştirilerin odağında yer aldı. Tecrübeli hocayı, sosyal medyada istifaya davet eden taraftarlar da oldukça fazlaydı. Fenerbahçe derbisi sonrası aldığı ceza nedeniyle 3 maçtır takımın başında yer almazken bu durum da takımı aşağı çeken unsurlar arasında yer aldı. Takımını yönetemeyen deneyimli hoca, Galatasaray'ın başında yer aldığı sezonlardaki en kötü dönemine imza atmaktan kurtulamadı.

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