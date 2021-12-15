GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom dibe vurdu! Fatih Terim’in en kötü performansı

SADECE +1 AVERAJI VAR

Bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray, 16. haftalar itibarıyla Süper Lig'de son 11 sezonun en kötü performansını sergiliyor. 23 puanla 9. Sırada yer alan Cimbom bu performansıyla 20 puanla geçtiği 2010-2011 sezonunun ardından en kötü istatistiğine imza attı. O sezonu 8. tamamlayabilmişti. Galatasaray, bu süreçte en kötü averaja sahip olduğu sezonu da geçiriyor. 21 gol atabilen sarı-kırmızılılar, kalesinde 20 gol gördü. Fotomaç'ın haberine göre; Fatih Terim'in öğrencileri, +1 averajla 16. hafta itibarıyla son 11 sezonun en olumsuz grafiğini çizdi.