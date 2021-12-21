21 Aralık 2021, Salı

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den transfer talebi! O bölgeye takviye istedi

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak ligdeki kötü gidişini sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in forvete mutlaka takviye istediği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den transfer talebi! O bölgeye takviye istedi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Son yılların en kötü hücum performanslarından birisine imza atan Galatasaray'da büyük bir sıkıntı kapıya dayandı. Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne dün operasyon geçirirken, Senegalli golcü en az 1 ay forma giyemeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den transfer talebi! O bölgeye takviye istedi

1 AY OYNAMAYABİLİR

Takımın bir başka forveti Mostafa Mohamed ise Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı. 9 Ocak'ta başlayacak turnuvada forma giyecek olan yıldız futbolcu, Mısır'ın finali kalması durumunda 7 Şubat tarihinde Türkiye'ye dönebilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den transfer talebi! O bölgeye takviye istedi

Bu durumda, birbirinden zorlu maçların yer aldığı fikstürde Fatih Terim'in elinde forvet bölgesinde kullanabileceği sadece Halil Dervişoğlu kalacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den transfer talebi! O bölgeye takviye istedi

EKONOMİK SIKINTI VAR

Takvim'in haberine göre; tecrübeli hocanın bu nedenle ara transfer döneminde golcü takviyesini gündemine aldığı belirlendi. Ancak yaşanan ekonomik sıkıntı, hem Terim hem de yönetimi kara kara düşündürüyor. Tecrübeli teknik adam transfer yapılamaması halinde Ryan Babel'i forvet bölgesinde kullanmayı planlıyor.

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