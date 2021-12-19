Galatasaray Başakşehir maçında Zorbay Küçük'ten skandal hata! Kartı unuttu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ve Başakşehir kozlarını paylaştı ve 1-1 biten maçta puanlar paylaşıldı. Mücadeleye hakem Zorbay Küçük'ün kararları damga vururken, bir pozisyonda Chadli'ye 2. sarı kartı göstermeyi unuttu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Zorbay Küçük, sarı kartlı Chadli'nin Morutan'ı arkadan tutarak çektiği pozisyonda da 'avantaj' kuralını işletti. Sonrasında kartını çıkartmayı unuttu! Emre Belözoğlu, hemen Chadli'yi oyundan aldı.

FAULE SARI ÇIKMADI

Fotomaç'ın haberine göre; İlk yarıda Başakşehir'li Tolga Ciğerci'nin sert bir faulüne maruz kalan Kerem Aktürkoğlu isyan etti. Hakem Zorbay Küçük bu pozisyonda sarı kart bile göstermezken, VAR'dan da uyarı gelmedi. Sarı-kırmızılı taraftarlar hareketin çok sert olduğunu ve kırmızı kart çıkması gerektiğini savundular.





*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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