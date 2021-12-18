Galatasaray'da yardımcı antrenör Necati Ateş Başakşehir maçı öncesi konuştu! "Dış etkenlerin etki etmediği..."
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılılarda yardımcı antrenör Necati Ateş, açıklamalarda bulundu. İşte Ateş'in o sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da yardımcı antrenör Necati Ateş, Başakşehir karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR:
"Başakşehir maçları bizim için değerlidir. Geçmişte şampiyonluğa giderken aldığımız galibiyetlerle şampiyonluk yaşamıştık. Bizim için değerli bir rakiptir."
"5 günlük bir ara yakaladık. İyi hazırlandık. İyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Oyunun konuşulduğu, dış etkenlerin maça etki etmediği bir oyun istiyoruz. Bir çıkış yakalamak istiyoruz. Umut her zaman var. Maçları skor olarak kaybettiğimiz oluyor ama oyunu kazanıyoruz."
"Muslera ve Luyindama'yı kötü oldu. Marcao'nun dönmesi sevindirici. Her oyuncumuz bizim için çok değerli. Çok maç oynuyoruz. Bir sezona yakın oynadık, neredeyse 30 maç. Zorbay hoca ve Mete hocaya başarılar diliyoruz, inşallah onlar için iyi bir maç geçer."
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