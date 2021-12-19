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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim yerinde duramadı! Hakem kararlarına büyük tepki

Fatih Terim yerinde duramadı! Hakem kararlarına büyük tepki
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i ağırladı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda cezalı olan ve tribünde yer alan teknik direktör Fatih Terim, hakem kararlarına böyle tepki gösterdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kaldı.

5+1 maçlık cezasının 4.'sünü Başakşehir maçında çeken G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçı tribünden büyük bir heyecanla takip etti.

Sabah'ın haberine göre deneyimli hoca, kaçan fırsatlara da böyle tepki gösterdi.

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