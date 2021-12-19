GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim yerinde duramadı! Hakem kararlarına büyük tepki

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i ağırladı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda cezalı olan ve tribünde yer alan teknik direktör Fatih Terim, hakem kararlarına böyle tepki gösterdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ

DİĞER HABERLER

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kaldı.5+1 maçlık cezasının 4.'sünü Başakşehir maçında çeken G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçı tribünden büyük bir heyecanla takip etti.Sabah'ın haberine göre deneyimli hoca, kaçan fırsatlara da böyle tepki gösterdi.