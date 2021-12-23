23 Aralık 2021, Perşembe
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Cizre Belediye Galatasaray voleybol maçında olaylı kavga!
AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Cizre Belediye ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Oynanan voleybol maçında Cizre Belediye'nin yardımcı antrenörünün Galatasaray'ın oyuncularına çıkışmasıyla yumruklu kavga çıktı. Kavga, antrenörün de dahil olmasıyla birlikte tribüne de sıçradı. İşte tüm detaylar...
Galatasaray ile Cizre Belediye arasında oynanan AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında yumruklu kavga çıktı. Cizre Belediye'nin yardımcı antrenörünün Galatasaraylı takım oyuncularına çıkışmasıyla başlayan tartışmalar antrenörün atılmasıyla tribüne sıçradı.
Cizre Belediye'nin yardımcı antrenörünün tribündeki arkadaşları da kavgaya dahil olunca tribünlerde yumruklaşmalar yaşandı. Kavga daha sonra koridorlara kadar sıçradı.
Maç yaklaşık 10 dakika dururken kavgayı polis ayırdı.
Maçı ise Galatasaray 3-2 yenerek yarı finale çıktı.
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