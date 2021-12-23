23 Aralık 2021, Perşembe

DİĞER SPORLAR

Cizre Belediye Galatasaray voleybol maçında olaylı kavga!

Cizre Belediye - Galatasaray maçında kavga!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.12.2021

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Cizre Belediye ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Oynanan voleybol maçında Cizre Belediye'nin yardımcı antrenörünün Galatasaray'ın oyuncularına çıkışmasıyla yumruklu kavga çıktı. Kavga, antrenörün de dahil olmasıyla birlikte tribüne de sıçradı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray ile Cizre Belediye arasında oynanan AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında yumruklu kavga çıktı. Cizre Belediye'nin yardımcı antrenörünün Galatasaraylı takım oyuncularına çıkışmasıyla başlayan tartışmalar antrenörün atılmasıyla tribüne sıçradı.

Cizre Belediye'nin yardımcı antrenörünün tribündeki arkadaşları da kavgaya dahil olunca tribünlerde yumruklaşmalar yaşandı. Kavga daha sonra koridorlara kadar sıçradı.

Maç yaklaşık 10 dakika dururken kavgayı polis ayırdı.

Maçı ise Galatasaray 3-2 yenerek yarı finale çıktı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Ülkemiz için sporda 2021 böyle geçti Ülkemiz için sporda 2021 böyle geçti
Zehra Güneş’ten A Spor’a özel açıklamalar! Zehra Güneş'ten A Spor'a özel açıklamalar!
Zehra Güneş’ten şampiyonluk paylaşımı! Zehra Güneş'ten şampiyonluk paylaşımı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör