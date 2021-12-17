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GALATASARAY HABERLERİ: Marcao'dan iyi haber! Takımla çalışmalara başladı

Yıldız isimden iyi haber! Çalışmalara başladı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 Giriş Tarihi: 17.12.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lazio maçından sonra sakatlık geçiren Marcao, ligdeki Sivasspor maçında forma giyememişti. Brezilyalı yıldız, sarı-kırmızılıların bugünkü idmanında takımla birlikte çalışmalara başladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'a Brezilyalı stoperi Marcao'dan iyi haber geldi. Sarı-kırmızılıların deneyimli savunmacısı, sakatlığı sebebiyle Sivasspor karşılaşmasında forma giyememişti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamlarken, sakatlıktan dönen Marcao da kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sacha Boey, tedavisinin ardından günü sağlık ekibimiz tarafından kendisi için hazırlanan program dahilinde geçirdi. Fernando Muslera ve Christian Luyindama'nın tedavisine devam edildi.

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