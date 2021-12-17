Galatasaray'da görev değişikliği! Resmen açıklandı
Galatasaray, Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü'nün istifalarından sonra yedek üyeler İbrahim Reha Keskin ve Ahmet Ozan Şener'in Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacaklarını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde istifa eden yöneticiler Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü'nün yerine yedek üyelerden İbrahim Reha Keskin ve Ahmet Ozan Şener atandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık 2021 tarihinde ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Sayın Köksal Ünlü 16 Aralık 2021 tarihinde bu görevlerinden ve tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini beyan etmiş ve tarafımıza bildirmişlerdir. Yönetim Kurulumuzun bilaistisna ortak görüşü ile ve Tüzüğümüz uyarınca Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Sayın İbrahim Reha Keskin ve Sayın Ahmet Ozan Şener Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacaklardır. Sayın İbrahim Reha Keskin'e ve Sayın Ahmet Ozan Şener'e yeni görevlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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