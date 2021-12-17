GALATASARAY HABERLERİ: Rezan Epözdemir'den açıklama! "Karar hukuka aykırı"
Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, sadece Sportif AŞ'deki görevlerinden istifa ettiğini ve dernekteki görevlerine devam ettiğini açıklamıştı. Sarı-kırmızılı yönetim de Epözdemir'in yerine atama yaptı. Bu gelişme sonrası paylaşım yapan Epözdemir, "Yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Basın toplantısı düzenleyen ve başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, "Sportif AŞ'deki görevimden istifa ettim ama Galatasaray Kulübü Derneği'ndeki tüm görevlerime devam ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Rezan Epözdemir'in yerine atama yaptı. Bu gelişme sonrasında Epözdemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"KARAR HUKUKA AYKIRI"
Epözdemir yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Klübü Derneği'nin biraz önce 21:01 tarihinde yapmış olduğu duyuru ve varsa dayanağı olan yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır." dedi.
BELGELERİ DE PAYLAŞTI
Rezan Epözdemir ayrıca sosyal medya hesabından ilgili belgeleri de paylaştı:
"Yukarıda aslını sunduğum Beşiktaş 11. Noterliği'nin 17.12.2021 tarihli ve 21091 yevmiye no'lu istifanamesi ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan vekilliği ve Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettim. Bu karar, ekteki tebliğ mazbatası ile sabit olduğu üzere bugün Galatasaray Sportif A.Ş.'ye tebliğ edilmiştir.
Yine ekte sunulan Beşiktaş 11. Noterliği'nin 17.12.2021 tarih ve 21092 yevmiye no'lu ihtarnamesiyle ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevime, büyük Galatasaray camiasının hak ve menfaatlerini savunmak ve genel kurul iradesine saygımdan ötürü devam ettiğim, bu hususta herhangi bir istifa beyanım ve irademin kesinlikle bulunmadığı, ekte sunulan tebliğ mazbatası ile sabit olduğu üzere Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne bugün tebliğ edilmiştir."
December 17, 2021
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi