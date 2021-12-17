Faruk Süren'den Galatasaray yorumu! "Sorumluluk..."

Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren, sarı kırmızılılardaki son gelişmeler değerlendirdi. Süren, “Galatasaray’da başkanlık sistemi vardır. Sorumluluğu başkan üstlenir. Sorumluluğu taşımıyorsan, huzursuzluk da çıkartamazsın” dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren Sarı-Kırmızılı kulüpte son yaşanan gelişmeleri Takvim'e değerlendirdi. Rezan Epözdemir'in istifasına değinen Süren, "Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır... Sorumluluğu başkan yüklenir. Hesap verilmesi gerekince de başkan verir. Sorumluluğu taşımıyorsun. Huzursuzluk da çıkartamazsın. Fikir ayrılığı yaşıyor, ayrılmak istiyorsan da kavga çıkarmadan ayrılırsın. Galatasaray'da her zaman böyle olmuştur. Ancak Burak Elmas bu tür sorunları bitirir. Bu tür problemler çok önemli değil" dedi.

Galatasaray'ın ligdeki kötü performansını da değerlendiren Süren, "Galatasaray genç takım... İyi bir takım... Ancak maestro eksiği var. Fatih hoca artık ya takım içinden bir maestro bulacak. Ya da dışarıdan bulacak Galatasaray alacak... Ama bu maestro bence kesin şart. Takım Avrupa'da fena oynamıyor. Çünkü rahat. Burada ise hakem faktörü var. Bunu unutmamak lazım" açıklamasını yaptı

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