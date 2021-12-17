17 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

Faruk Süren'den Galatasaray yorumu! "Sorumluluk..."

Farun Süren’den G.Saray yorumu! Sorumluluk...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.12.2021

Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren, sarı kırmızılılardaki son gelişmeler değerlendirdi. Süren, “Galatasaray’da başkanlık sistemi vardır. Sorumluluğu başkan üstlenir. Sorumluluğu taşımıyorsan, huzursuzluk da çıkartamazsın” dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren Sarı-Kırmızılı kulüpte son yaşanan gelişmeleri Takvim'e değerlendirdi. Rezan Epözdemir'in istifasına değinen Süren, "Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır... Sorumluluğu başkan yüklenir. Hesap verilmesi gerekince de başkan verir. Sorumluluğu taşımıyorsun. Huzursuzluk da çıkartamazsın. Fikir ayrılığı yaşıyor, ayrılmak istiyorsan da kavga çıkarmadan ayrılırsın. Galatasaray'da her zaman böyle olmuştur. Ancak Burak Elmas bu tür sorunları bitirir. Bu tür problemler çok önemli değil" dedi.

Galatasaray'ın ligdeki kötü performansını da değerlendiren Süren, "Galatasaray genç takım... İyi bir takım... Ancak maestro eksiği var. Fatih hoca artık ya takım içinden bir maestro bulacak. Ya da dışarıdan bulacak Galatasaray alacak... Ama bu maestro bence kesin şart. Takım Avrupa'da fena oynamıyor. Çünkü rahat. Burada ise hakem faktörü var. Bunu unutmamak lazım" açıklamasını yaptı

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 2 aday! Bernd Leno ya da Alex Meret...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray’da Muslera’nın yerine 2 aday! G.Saray'da Muslera'nın yerine 2 aday!
G.Saray’da istifa depremi! İki isim daha... G.Saray'da istifa depremi! İki isim daha...
Galatasaray Kulübü ve Burak Elmas PFDK’ya sevk edildi! Galatasaray Kulübü ve Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör