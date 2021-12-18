18 Aralık 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Galatasaray Başakşehir CANLI İZLE

G.Saray - Başakşehir | İlk 11’ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 Giriş Tarihi: 18.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ligde 5 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, 8 maçtır mağlup olmayan turuncu-lacivertlileri yenip kötü gidişata son vermek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kulübede yer alamayacağı maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan dorukta. Fatih Terim'in Galatasaray'ı, Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'i konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne.

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay, Chadli, Okaka.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Galatasaray Başakşehir maçı 18 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu aspor.com.tr'de yer alacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇININ HEKEMİ KİM?

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak kritik müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek. Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Candaş Elbil üstlenecek. Burak Şeker ise maçın 4. hakemi olarak görev yapacak.

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