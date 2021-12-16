16 Aralık 2021, Perşembe

GALATASARAY

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Ola Solbakken atağı! İlk teklif sunuldu

Süper Lig'de zirvenin 16 puan uzağında kalan Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar, Bodo Glimt'in yıldızı Ola Solbakken için temaslara başladı. Cimbom, Norveçli oyuncu için 3 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan Ola Solbakken atağı! İlk teklif sunuldu
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.12.2021

Bu sezon kanat oyuncuları beklentinin altında kalan Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre, sarı kırmızılılar, Bodo Glimt formasıyla Norveç Ligi'nin öne çıkan isimlerinden olan Ola Solbakken'e kanca attı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan Ola Solbakken atağı! İlk teklif sunuldu

Kulübüyle 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Aslan, ilk teması da kurdu. Galatasaraylı yöneticiler, yıldız oyuncunun bonservis bedeli konusunda Bodo Glimt'e 3 milyon euro önerdi. Bodo'da bu sezon 36 resmi maça çıkan Solbakken, bu maçlarda 11 kez rakip fileleri havalandırdı, 8 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan Ola Solbakken atağı! İlk teklif sunuldu

Son 3 sezondur takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan genç futbolcu, Norveç Milli Takımı'nın da iki kez formasını giydi. Rosenborg altyapısından yetişen genç futbolcu, 2018'de Ranheim'a, 2020'de de 65 bin euro bedelle Bodo Glimt'e imza attı. Bu arada Solbakken için İtalya, Fransa ve Belçika'dan da transfer teklifleri olduğu ileri sürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan Ola Solbakken atağı! İlk teklif sunuldu

Profesyonel kariyerinde Ranheim ve Bodo Glimt formaları giyen Ola Solbakken, iki takım ile toplam 103 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 20 kez rakip fileleri havalandıran Norveçli kanat oyuncusu, 22 de asist yaptı. Kariyerinde kırmızı kart görmeyen 23 yaşındaki futbolcu, 8 kez sarardı. Hızı ve teknik kapasitesiyle öne çıkan yıldız oyuncu, her iki kanatta oynamasının yanı sıra savunmaya verdiği destekle de dikkat çekiyor

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan Ola Solbakken atağı! İlk teklif sunuldu

BABEL VE FEGHOULI YOLCU!

Solbakken için kadrosundan en az 1 yabancı ile yollarını ayırması gereken G.Saray, çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunda 14 yabancı bulundurabilecek olan sarı-kırmızılıların Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ile yollarını ayırmak istediği öğrenildi. Cimbom, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan iki futbolcuyu ocakta göndermek isterken, Babel yıllık 2.5 milyon euro, Feghouli de 3.75 milyon euro net kazanıyor. Babel bu sezon ligde 11 maçta skora katkı sağlayamadı. Feghouli 13 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
İşte G.Saray’ın Mohamed planı! İşte G.Saray'ın Mohamed planı!
G.Saray’da istifa şoku! 4 yönetici... G.Saray'da istifa şoku! 4 yönetici...
Rezan Epözdemir istifa sebebini açıkladı! Rezan Epözdemir istifa sebebini açıkladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör